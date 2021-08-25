台中市目前有20條公車路線進入校園，靜宜大學原有1條由中台灣客運行駛的162號公車，一天30個班次，校方希望再增加一條從台中港區方向進入校園的公車；經市議會議長張清照協助校方爭取公車進入校園，交通局訂今年11月由巨業公司推出新的公車路線進入靜宜大學校園，服務莘莘青年學子。

交通局指出，靜宜大學目前有一條由中台灣客運行駛的162號公車，一天30個班次，由台中市區方向進入校園；日前校方特到台中市議會向議長陳情，爭取起點從巨業公司沙鹿站，行經弘光大學，終點在靜宜大學校園內，沿路共有24個停靠站，一天23個班次，目前正在籌備中。

靜宜大學新任祕書長劉國有、校友總會理事長蔡陽明與總會祕書長何順源等，特到市議會拜訪議長張清照，當面感謝成功爭取新的公車路線進入校園，同時聘請張清照擔任靜宜大學校友總會第11屆總會顧問，靜宜大學EMBA校友的張清照欣然接受。

靜宜大學表示，靜宜、弘光大學位在台灣大道上，平常車水馬龍、車流量多，車速又快，造成騎摩托車上下學的學生經常發生擦撞等意外，對學生上下學安全構成極大威脅；校方希望再增加一條從台中港區方進入校園的公車，感謝議長張清照的大力促成。

張清照強調，去年校方請託他爭取公車進入校園，他為了母校和學弟妹上下課的安全，特與市府交通局進行協調促成新增路線進入校園；期盼透過新增公車進入校園，提供給青年學子更安全的上下學交通。