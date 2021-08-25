外傳基隆市長林右昌9月出任交通部長，林上午於八堵國小視察校園防疫整備情形時表示，沒有聽到類似傳聞，個人也沒有規畫，會持續專心在市政上，為基隆多做點事。

有傳言指出，行政院內閣可能於9月重組，桃園市長鄭文燦出任行政院長、基隆市長林右昌出任交通部長、屏東縣長潘孟安出任內政部長，許多地方首長皆被點名，民進黨政府計畫打造年輕化團隊。

對此，林右昌表示，他曾在行政院工作3年多，知道各部會的工作非常繁重，行政部門及各部會首長都很努力，外界要多給點支持和鼓勵，他說，今天有看到新聞報導，但沒有聽說這樣的傳聞，自己沒有爭取、沒有被徵詢，也沒有規畫，只打算在有限時間內，專心在市政上，是現在最大期待和努力的目標。

林右昌說，前陣子因疫情在各地視察，很多市民也向他詢問，「能不能再選第3次市長」，他說，聽到的時候真的覺得很溫暖也很感動，現在基隆持續在蛻變，原計畫於今年舉行的城市博覽會延到明年四月，市府還有很多地方需要努力，但一定會帶大家看到不一樣的基隆。

另媒體提及，是否會支持鄭文燦出任行政院長，林右昌則回應，不回答假設性問題。