近年大吹宮廷劇熱潮，其中，金牌製片人于正推出的《延禧攻略》堪稱其中佼佼者，該劇叫好叫座，除了劇情新穎之外，到位的選角功不可沒，尤其飾演女主角「魏瓔珞」的女星吳謹言，可說是苦熬8年終於爆紅，但于正受訪時卻透露，其實他一開始定好的魏瓔珞人選，不是吳謹言而是「她」。

于正之所以被封為金牌製片，跟他總能推出走紅古裝劇同時捧紅劇中演員有關，他選的幾乎都不是當今線上最紅的影星，很多時候機會都留給默默無名的演員或是圈內新血，于正曾製作過的《煙花三月》、《美人心計》、《宮鎖心玉》等，到現在的《延禧攻略》，都是如此，圈內人士也笑稱，于正的戲很好，好到即使演員的演技差了點，都能一夜爆紅。

據陸媒報導，《延禧攻略》推出後得到熱烈迴響，拿下谷歌2018年全球電視劇熱搜榜冠軍，但「最大亮點」魏瓔珞一角，其實本不屬吳謹言，于正受訪時坦言，他原本挑的是女星楊蓉，是楊蓉自覺年齡跟角色有點差距，因此忍痛婉拒。

金牌製片于正坦言，當初「魏瓔珞」本是屬意楊蓉來演。(翻攝自于正微博)

楊蓉是古裝戲中的熟面孔，她1981年出生於雲南，16歲就被相中演電影，2001年時出演《少年天子》而受到觀眾矚目，在圈內發展多年，楊蓉擅長也最適合演古裝劇，清宮劇的扮相尤其驚艷，小巧的鵝蛋臉上有著精緻典雅的五官，兼具俏皮與古典美，人顯得格外青春，但其實她當今已經40歲，被邀拍《延禧攻略》時也有37歲了，不過完全看不出來實際年齡。

楊蓉過去演出過各種風格的角色，都能完美地消化詮釋，堪稱「古裝專業戶」，靠著精湛的演技與出眾外型受到廣大觀眾喜愛，因此不僅于正覺得適合，許多網友得知此事，也覺得楊蓉出演魏瓔珞，應該沒有問題，甚至會非常精彩，扼腕直呼：「好想看！」。