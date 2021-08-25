《斯卡羅》角色半身版海報_黃健瑋飾演劉明燈_公視提供

【旅遊經 編輯部報導】

目前熱映中的公視大戲《斯卡羅》，背景設定在1867年的清治時期臺灣，其在第2集中恰好描述到當時的美國駐廈門領事李仙得(Charles W. Le Gendre)為羅妹號(Rover)失事船員搜救一事，親赴臺灣道署拜訪時任道台吳大廷和總兵劉明燈。「如果那時領事確有拜會道台，那真實場景應該就是在這裡！」，而真實發生地「這裡」，指得就是今的「永福國小」現址！

《斯卡羅》影片場景之圖片來源：公視提供

《斯卡羅》影片場景之圖片來源：公視提供

《斯卡羅》周厚安（左起）、黃健瑋、法比歐飾演促成簽訂「南岬之盟」的重要角色_公視提供

直轄市定古蹟清代道署為清代臺灣最高權力官衙之一，是臺南400年歷史發展過程中之重要見證。臺南市政府將清代道署展示工程與教育推廣納入「臺南400年─文化資產場域再現計畫」，總經費1628萬元，獲文化部核定補助，預計於明(2022)年初永福國小校舍重建工程完工後，進行文物與遺構、學校歷史的展示。計畫將由臺南市文化資產管理處與永福國小共同合作，推動教育紮根，成為再造歷史現場與文化資產保存活化的實例。

清代道署遺構，未來將與所在地永福國小校舍共構

室內遺構展示模擬圖

永福出土文物，推測為二戰時經歷臺南大轟炸被燒熔的玻璃

永福出土文物，推測為二戰時經歷臺南大轟炸被燒熔的鬧鐘

永福出土文物，推測為二戰時經歷臺南大轟炸被燒熔的鬧鐘

清代道署遺構出土一葉知秋瓷器

位於臺南市中西區的永福國小，於老舊校舍重建工程中發現疑似清代遺構，經現場勘查及文獻比對，確認為清代「臺灣兵備道」之道署遺構。按文獻記載，該地於日治時期依序作為「臺南民政支部」、「臺南廳舍」、「總督府商業專門學校」、「臺南市役所」等機關使用，直至戰後永福國小遷至此地，幾經興修，成今時樣貌。此處保存清代磚造遺構，因其重要性與稀少性，指定為直轄市定古蹟「清代道署遺構」。

為保存遺構，文資處與永福國小校方多次協調，就校舍工程進行設計變更，規劃兩處遺構展示區與文物展示室，成為歷史遺構與校舍空間共構的示範場域。該場域將藉由出土遺構及清代、日治時期的文物，例如極具代表性的一葉知秋瓷器，以及美軍大轟炸所燒熔的鬧鐘等，呈現此處過去三百多年來的歷史軌跡。

現階段台南文資處正著手運用校方豐富的歷史文化暨出土成果，進行教育推廣與教師增能課程，打造專屬永福國小的校本課程(school-based curriculum)，使師生深入認識永福國小的歷史，學習考古及文化資產的概念，成為文化資產教育傳承的重要典範。

圖片：台南市文化局提供