日本COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情持續擴大，日本政府擬從27日起再次擴大「緊急事態宣言」適用地區，新增北海道、宮城縣、愛知縣等8道縣。

日本放送協會（NHK）報導，日本政府上午召開傳染病專家組成的「基本對應方針分科會」，負責防疫業務的經濟再生大臣西村康稔在會中表示，現在每天新增確診病例數高達2萬多例，且傳染力強的Delta變異株日益蔓延，重症病例數急速增加、連日創新高，因此規劃擴大緊急事態宣言適用地區。

預計緊急事態宣言從本月27日起，新增北海道、宮城縣、岐阜縣、愛知縣、三重縣、滋賀縣、岡山縣、廣島縣等8道縣；加上目前正實施的東京都、大阪府等13都府縣，總計將達到21地。

另外，緊急事態前一階段的「防止蔓延等重點措施」，同樣從本月27日起新增高知縣、佐賀縣、長崎縣與宮崎縣等4縣；加上原本已實施重點措施的福島縣、山梨縣等，合計共12縣。

緊急事態與重點措施新增地區的實施期限，都同樣預定至9月12日止。

西村表示，包括新增的地區在內，緊急事態與重點措施的所有地區將立即強化醫療體制，如整備氧氣站、確保護理師人手、促進使用中和抗體藥物等；為避免壓迫醫療資源，並將活用全國18個臨時醫療設施，以確保病床數等。

此外，因應暑假即將結束與新學期的到來，為強化校園防疫，將請地方政府優先為教職員接種疫苗、進一步活用線上教學，另也將對中小學和幼兒園發放抗原快篩試劑。

專家在會中同意擴大緊急事態與重點措施地區的規劃，日本政府將在向國會報告備詢後，預計日本時間今天下午6時召開對策本部會議正式決定，首相菅義偉接著在晚間9時舉行記者會說明。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100825