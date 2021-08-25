【旅奇傳媒/記者-張偉浩】內陸帝國（Inland Empire），簡稱I.E.，涵蓋河濱郡、聖伯納迪諾、安大略都會區（Riverside、San Bernardino、Ontario metropolitan area）人口約4百萬，是加州第3大都會區，與洛杉磯都會區合起來統稱「大洛杉磯地區（Greater Los Angeles Area）」。近年，隨著中華航空直飛安大略（ONT）機場後，正式打開了內陸帝國的旅遊大門。

其中，聖伯納迪諾佔地之大，是美國本土面積最大的郡，該郡在2017與桃園市締結姐妹市，也遂促成華航桃園直航安大略（ONT）。此外，棒球隊內陸帝國聖伯納迪諾66人創始於此、全球第一間麥當勞餐廳亦是在此地誕生。著名的66號公路（Route 66）也是從芝加哥一路延伸到內陸帝國，早期好萊塢電影的拍攝發源地，還有山區、湖區、沙漠區、酒莊、購物Outlets多樣的旅遊景點，讓內陸帝國的旅遊玩法豐富多彩。

內陸帝國旅遊局成立於1988年，33年來會員包括機場、飯店、景區，並是加 州旅遊局核可認證的非營利推廣機構，10多年來合作無間。目前，加州旅遊局在內陸帝國就有設置3個加州遊客服務中心（California Welcome Center），分別在安大略（Ontario Mills）、巴斯托（Outlets at Barstow），以及絲蘭谷（Yucca Valley），旅客可以在中心獲取旅遊宣傳品，以及專人的旅遊介紹，並得到多樣的紀念品、折價券。團體旅客也能安排貴賓室，提供休息、介紹旅遊資源。

新任的內陸帝國旅遊局局長畢龍飛（Freddy Bi）表示，I.E.境內的飯店住宿率在今年5月來到77％成為全加州之冠，尤其安大略機場以東推薦的景點有3大1公園，包括大棕櫚泉、大熊湖、大莊家賭場度假村、約書亞樹國家公園，以及知名的南加州酒鄉—特曼庫拉，這裡有多達50家酒莊可供品酒觀光。喜歡射擊的朋友也能前往66號公路射擊公園（Route 66 Shooting Sports Park），在90畝的廣大腹地，體驗射擊的快感。

▲喜歡射擊的朋友也能前往66號公路射擊公園（Route 66 Shooting Sports Park）。 圖：內陸帝國旅遊局／提供

此外，從安大略（ONT）前往迪士尼樂園更為便利、快速，輕鬆暢玩主題樂園。為了讓旅遊業者快速了解內陸帝國的旅遊資源，內陸帝國旅遊局特別推 出「內陸帝國旅遊學院（I.E. Travel Academy） ， 網址：

，是I.E.地區首創的旅遊同業培訓平台，課程簡短、有趣，並設置QA小遊戲。

畢龍飛（Freddy Bi）指出，內陸帝國旅遊局官方網站也將在近期更新，屆時 將會有更豐富的內容與介紹影片，讓旅遊業者可以快速了解之外，旅客也能輕鬆認識內陸帝國。 66號公路自駕2日遊／沙漠、山區、酒莊多條路線 內陸帝國玩法繽紛，其中最為推薦還有「66號公路自駕2日遊」，可分為沙漠區（desert region）、山區（mountain region）、酒莊（wine region），讓自駕樂趣更多元。

▲一起來加州內陸帝國體驗「66號公路自駕遊」！ 圖：內陸帝國旅遊局／提供

【沙漠區 desert region】

旅客可以前往約書亞樹國家公園，與猶如外星世界般的約書亞樹，以及奇岩怪石合影打卡，也可以居住在附近的7個飯店，甚至是在公園內星空下野營、露營車。次日，還能拜訪過去為西好萊塢拍攝的實景參觀，無論是建築、場景都原封不動，就好像闖入電影一般生動。最後您可以在La Copine Kitchen品嚐美味午餐，在先鋒鎮（Pioneertown）的Pappy &Harriet’s燒烤音樂酒吧，來場LIVE音樂洗禮。

▲約書亞樹國家公園。 記者-張偉浩／攝

▲先鋒鎮（Pioneertown）。 圖：內陸帝國旅遊局／提供

【山區 mountain region】

旅客可以在2018年被評為加州最佳賭場的聖曼努埃爾賭場（San Manuel Casino）小試手氣之後，前往好萊塢明星最愛的度假勝地—大熊湖（Big Bear Lake），在寧靜的湖畔旁住上一晚，冬天更是著名的滑雪勝地。次日則能在回到洛杉磯的途中，順遊箭湖（Lake Arrowhead）、在Lake Arrowhead Village購物。

▲大熊湖冬天也是著名的滑雪場。 記者-張偉浩／攝

▲大熊湖夏季則是消暑勝地。 圖：內陸帝國旅遊局／提供

【酒莊 wine region】

旅客能在南加州葡萄酒之鄉—特曼庫拉谷（Temecula Valley）住宿在歷史悠久的莊園飯店中，早上乘坐熱氣球，感受在葡萄莊園上晨霧日出的美景，隨後享用屢獲殊榮的餐廳用餐、品酒。也可以前往大莊家賭場度假村，在水療中心享受SPA理療，或是在全景山坡上揮桿，來場高爾夫球之旅。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

▲來到酒莊一定要品嚐香醇的葡萄酒。 圖：內陸帝國旅遊局／提供

▲特曼庫拉酒莊提供熱氣球之旅，眺望整片葡萄園農場。 記者-張偉浩／攝

內陸帝國購物3大推薦

◆安大略購物中心

Ontario Mills 被稱為登機前必去的購物中心，聚集超過280種品牌，是加州最大的室內Outlet購物中心，能購足美國當地的品牌，包括Coach、A＆F、Hollister，還有運動品牌Nike、Under Armour、Adidas，都能讓您買到不心疼荷包。

▲返台前買好買滿的好去處。 圖：內陸帝國旅遊局／提供

◆Desert Hills Premium Outlets

位於加州的棕櫚泉，有其他Outlet 不常見的大品牌， 像是G u c c i 、Burberry、Bottega Veneta、Prada、TOD’s等高級品牌，或Gap、Levi’s 等美國品牌，甚至還有迪士尼專賣店，超過180多個名牌店在此進駐。

▲匯集多家名牌業者一站式購足。 圖：內陸帝國旅遊局／提供

◆The Outlets at Barstow

位於南加州聖伯納迪諾的巴斯托市，有數十家名牌直銷店如Bally、Calvin Klein、Coach、Fossil、Kate Spade等精品和美食街。其中一個遊客服務中心California Welcome Center就在這間購物中心。

▲到此可以獲得旅遊資訊服務與滿足購物需求。 圖：內陸帝國旅遊局／提供

內陸帝國住宿2大推薦

◆Mission Inn Hotel & Spa

於1876年建設的古色古香土坯磚瓦建築，融合多樣設計風格，是美國最大的西班牙使命復興建築，在1900年代初期成為一家提供全方位服務的酒店，由弗蘭克．米勒（Frank Miller）設計，擁有200多間客房。

▲西班牙使命復興風格的磚瓦建築。 圖：內陸帝國旅遊局／提供

◆Element Ontario Hotel

是2020年在內陸帝國新開幕的酒店，提供旅客長期居住，是來加州Long term stay的最好選擇。

▲現代新穎舒適可長住的客房。 圖：內陸帝國旅遊局／提供

內陸帝國3大國際機場

華航是亞洲第一家開闢美國加州安大略定期航班的航空公司，安大略也是繼1971年華航開航洛杉磯後，第2條自台灣直飛美國加州洛杉磯地區的航線，安大略國際機場是前往內陸帝國的主要樞紐，內陸帝國旅遊局的緊密合作夥伴。畢龍飛（Freddy Bi）強調，華航直飛安大略，提供當地華人更多元的選擇前往加州，也期盼疫情趨緩後，能有復航的機會。

此外，內陸帝國除了安大略國際機場之外，還有棕櫚泉國際機場（Palm Springs International Airport，P S P） ， 以及聖伯納迪諾國際機場（San Bernardino International Airport，SBD），主要是包機與貨機為主，但也有設置海關，歡迎航空公司規畫客運直航，讓內陸帝國旅遊進出點更加彈性。

▲安大略國際機場是前往內陸帝國的主要樞紐。 圖：內陸帝國旅遊局／提供

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