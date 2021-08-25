疫情期間不少人開始下廚，但煮飯久了也很累，一名網友好奇提問，大家有沒有吃不膩又容易煮的家常菜食譜。綜合網友的回應，許多人點出雞蛋、豆腐類和照燒醬簡單料理又好吃，另有許多網友則超級推薦「微波爐懶人料理」，連麻煩的魚也輕鬆處理，最厲害的是，口感與傳統烹調方式差不多。

一名網友今在PTT上發文分享，在家自己煮飯也是很累，之前常常作韓式炸雞、蛋包飯這種菜色，但煮了幾次以後發現實在很累，不知道大家有沒有吃不膩又好煮的家常菜，天天煮也不會累的那種，可以推薦一下。

貼文引起熱烈討論，綜合網友們的回應發現，雞蛋被點名最多次，因為烹調方式變化多，又很容易做「西紅柿炒蛋，配飯超方便」、「九層塔炒蛋」、「荷包蛋超讚」；其次則是豆腐類的料理，煎豆腐、麻婆豆腐或是味噌湯都很簡單做；最後大家也很推照燒醬汁，只要把醬汁調好，就可以做照燒雞、照燒豬等料理，簡單又下飯。

另也有網友分享懶人料理，其實用微波爐也可以作出厲害的菜色，想吃魚的時候也不麻煩，只要在於魚身畫三刀，用蔥、薑、蒜、醬油和酒醃半小時，之後整盤放到微波爐裡面加熱到熟，就可以吃了，口感和傳統的烹調方是吃起來差不多；另也有人分享微波爐蒸蛋也很容易，拿個大碗將蛋打散，加入調味料與水，放進去微波即可。