亞太電(3682)今(25)日舉辦股東會，董事長呂芳銘及總經理黃南仁共同出席，對於近期遠傳(4904)董事長徐旭東、台灣大(3045)董事長蔡明忠因為momo電商貢獻是否該納入電信財報，雙方各有見解、小有鬥嘴，今呂芳銘對此則似乎扮演和事佬角色，他認為，台灣大也是在進行整合應用，應用發展也是相當重要一環，畢竟台灣大、遠傳分別是亞太電在4G、5G的合作夥伴，也可說是亞太電的舊愛與新歡。

亞太電董事長呂芳銘表示，4G時代499元資費戰造成財務壓力大，不過從2018年第二季到2020年第四季整體用戶數來看，還是穩健成長，他也不忘感謝4G合作夥伴台灣大在偏鄉漫遊給予的合作，在5G時代，亞太電也將結夥新夥伴遠傳的三共合作。

近期遠傳、台灣大因是否將轉投資電商納入財報，雙方董座蔡明忠、徐旭東頻頻鬥嘴，呂芳銘今也可說是扮演和事佬角色，他表示，雖然雙方有砲火，但台灣大也是在進行整合應用，應用發展卻是也是非常重要一環。

另外，呂芳銘也自信表示，亞太電領先其他業者提早提出數位轉型觀念，他說「假如其他電信業者能更早跟進對台灣發展是好的」。

呂芳銘表示，亞太電選擇在5G頻譜飆戰倖免，透過和遠傳合作，在三共通過情況下建置5G，雖然這一年有減增資，主要是為了改善財務的結構，他強調，亞太電是為了「自己而戰，沒有被殲滅，繼續往前作戰」。

亞太電109年度合併總營收135.87億元；疫情帶動數位經濟加速發展，新服務營收較上一年度提升163%，在NP用戶淨流入數、ARPU等關鍵營運指標穩健成長，持續挹注營運動能。