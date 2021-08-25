受到隔夜美股上漲，那指與標普又創新高激勵，25日日股也開高，汽車、鋼鐵以及航空族群等都有逢低買盤介入。不過，由於獲利了結賣盤出現，早盤結束時，日經指數收27,733.11點，僅漲1.01點。同時，東證收1,936.29點，漲2.09點或0.11%。

立花證券認為，美股標普與那斯達克皆創下歷史新高，找不到賣出日股票的理由。因此，市場正買回跌深的汽車與景氣連動性相關股票。

在20日傳出9月將大減4成產能的豐田汽車，8月迄今月線已跌3.35%，不過25日盤中一度上漲2.38%。同時，日產汽車漲2.34%，而豐田汽車零組件供應廠電裝也漲1.84%。

另外，鋼鐵業上漲，JFE控股漲2.28%，日本製鐵也漲1.95%。因為市場樂觀看待後市發展，航空業者上漲1.41%。

瑞穗證券指出，新冠疫情惡化，將會壓抑日股向上空間。

路透社預測，目前日經指數應還有約6%上漲空間，到12月年底時會來到29,450點。日經雖有機會再回到近3萬點大關，不過卻比5月時的調查預估值31,000點，要少了1千多點。

由於日本新冠病例激增醫院負擔已亮紅燈，當地政府準備要把緊急狀態再擴大實施到另外8個地區，使得總數將達到21個。

化學業者DIC表現最差，下跌2.71%。荏原電產下跌2.21%緊追在後，至於東洋紡也跌2.06%。