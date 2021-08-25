賽車運動是保時捷（Porsche）DNA的重要組成。數十年前，無數年輕人和車迷們經由模型車和海報感受保時捷獨特的品牌魅力；為擁抱電競熱潮，保時捷今（25）日宣布，品牌對賽車的熱忱延伸到線上虛擬世界，讓更多保時捷的忠實粉絲，體驗在賽道盡情馳騁的刺激和快感。2021年下半年台灣保時捷將與日本保時捷、保時捷亞太以及韓國保時捷共同舉辦Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific賽事（活動網址），這是保時捷在亞洲的首場區域性虛擬賽車競賽，亦是保時捷在台灣首度舉辦線上賽車活動。此後虛擬賽車Esports，也將成為保時捷未來不可或缺的一部份。

保時捷首度在亞太區舉辦Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific虛擬賽車比賽

台灣保時捷總裁Mathias Busse（傅孟哲）表示：「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific競賽是我們擴大與粉絲溝通的最佳起點，讓車迷們在虛擬世界中也能更認識保時捷品牌；這是台灣保時捷邁向虛擬賽車的第一步，我們期待透過這個活動認識更多新世代的賽車迷，也請各位期待台灣保時捷的下一步。」

在Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific虛擬線上塞車比賽中，車迷不僅可在經典賽道上奔馳，還可駕駛保時捷經典車款，感受狂飆感受，釋放壓力。（台灣保時捷提供／黃慧雯台北傳真）

Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific將在9月及10月進行5回合線上預賽，每回合預賽各有2場比賽。預賽將於世界5大知名賽道舉行，包括保時捷曾在此摘下19次利曼24小時耐力賽冠軍，締造最高奪冠次數的法國薩爾特賽道(Circuit de la Sarthe)，舉辦世界耐力錦標賽(World Endurance Championship)的日本富士國際賽車場(Fuji International Speedway)、巴瑟斯特24小時耐力賽(Bathurst 24 Hour race)所在地─澳洲帕諾拉馬山賽道(Mount Panorama Circuit)，以及全球最知名的經典賽車世界聖地─英國古德伍德賽道(Goodwood Motor Circuit)。

更令保時捷車迷和電玩迷們引頸期盼的，莫過於在Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific單一賽事中，車迷將可駕駛從車壇傳奇到現代經典的多部保時捷車款。包含於英國古德伍德賽道(Goodwood Motor Circuit)舉辦的預賽，便將以保時捷356A/1500 GS GT Carrera Speedster '56做為賽事用車。這款傳奇356是保時捷首款量產車，於1949年首度亮相，1955年首度大改款，並於1959年迎來第二次改款，1955年至1959年時期的車款便被稱為356A。自正式發表以來，保時捷356A擁有專為賽事而設計的高性能表現，持續精進的限量車款：1500 GS Carrera以及1500 GS GT Carrera，本質上堪為當時的GT3級距。

法國薩爾特賽道(Circuit de la Sarthe)預賽則採用保時捷919 Hybrid ’16。919 Hybrid既是跑車原型車，也是經典現代車款，是保時捷為世界耐力錦標賽(World Endurance Championships)以及利曼24小時耐力賽(Le Mans 24 hour)開發的混合動力系統原型車，綜效輸出為887BHP，經由混和動力系統傳遞到後軸驅動為493BHP，傳遞到前軸驅動為394BHP，車身總重875公斤，2.2秒可自靜止狀態加速到100 km/h，並於4.8秒內達到200km/h。

即將迎來的Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific首場賽事在日本富士國際賽車場舉行，並指定保時捷 911 RSR (991) '17為用車。此車源起1973年因應Group 4組別賽車而生的 Carrera RSR；RSR 系列多年來在賽車界立下無數輝煌戰績，911 RSR更是為賽車競技而生的猛獸，搭載4.0升自然進氣水平對臥引擎，動力輸出達502BHP。2017 年 6 月的利曼24小時耐力賽中，911 RSR絕大部分時間都維持領先地位，向跑車迷證明了其令人印象深刻的優越性能。今日，保時捷更使用尖端模擬器為 911 RSR備戰所有比賽，此一尖端模擬器協助保時捷準備ABB FIA 電動方程式世界錦標賽在內多項賽事。

台灣保時捷行銷處長Daniel Feucht 表示，「我們十分高興能在廣受線上賽車迷喜愛的虛擬賽車平台『跑車浪漫旅競速Grand Turismo Sport』舉行國際賽事！在這個遊戲可見到最經典的保時捷跑車356，以及純電跑車Taycan Turbo S等最新車款。生動的畫面設計和動態模擬，為虛擬賽車創造了驚險刺激的快感，這正是我們鼓勵所有喜愛賽車運動的朋友，無論是對保時捷、賽車或是電玩遊戲感興趣，都一定要參加 Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific的原因。」

來自台灣首支職業化車隊 MAVs Esports 以及最大的賽車電競俱樂部 SGAN Motorsports 成員之一的Jay，這次受台灣保時捷邀請參加Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific。Jay分享：「其實我覺得自己更像是一個車迷，能夠參加Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific，實在令我非常興奮又期待，尤其所有選手都將以同一款車在同一條賽道上競爭，更能考驗選手本身的技巧、對賽道的熟悉度，以及對速度的掌控能力。」

各參賽地區預賽總成績最高的前5名共20位選手將晉級下一階段的資格賽。各區冠軍以及資格賽總成績前6名選手，共計10位將可於決賽一決高下。成績優異的選手有機會獲得豐富的精品獎項，總冠軍更將受邀前往東京，進行一趟前所未有的難得旅程，還可在全新落成的Porsche Experience Centre保時捷體驗中心，享受熱血激昂的駕馭樂趣。台灣總積分前5名選手亦將獲得專屬電競外套，以及曲面螢幕或電競椅等電競好禮。詳情請見官網（連結請見下方）。

Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific預賽賽程（比賽時間台北時間晚間8點以及晚間9點30分）。（台灣保時捷提供／黃慧雯台北傳真）

Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific預計從9月5日起舉辦預賽（比賽時間台北時間晚間8點以及晚間9點30分），車迷可從從『Gran Turismo Sport』遊戲中（可使用PS5）選擇 [ SPORT模式 ] ，點選「Porsche Gran Turismo Cup Asia Pacific」活動即可參與。比賽開始前15分鐘請事先登入準備。將從不同的預賽賽道中累積積分，決選出20名玩家晉級下一階段資格賽。參加對象年齡為18歲以上，未滿18歲可以參加線上預賽，但不具備晉級資格。決賽預計在2021年12月中旬舉行，日期依活動網站為準。