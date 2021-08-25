台中市長盧秀燕盧秀燕預告全國最大的振興券加碼在台中。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕視察麗寶福容大飯店接待櫃檯，也要配合使用手機掃描QRCode實聯制。（王文吉攝）

台中市長盧秀燕肯定麗寶福容大飯店客房清消工作「比政府規定更加嚴謹」。（王文吉攝）

麗寶福容大飯店客房的防疫清消SOP比政府規定更加嚴謹。（王文吉攝）

麗寶福容大飯店客房的防疫清消SOP比政府規定更加嚴謹。（王文吉攝）

麗寶福容大飯店內的順園日式料理餐廳設置隔板，提供消費者內用餐食。（王文吉攝）

全國防疫降為二級，部分觀光場域解封，遊客回籠不明顯，觀光旅遊、旅宿業生意仍難有起色。台中市長盧秀燕今日至麗寶福容大飯店視察安心旅宿防疫作為，她並預告，將推出全國最大振興券的加碼活動，吸引全國民眾願意將振興券用在台中市，帶動台中市經濟復甦。

盧秀燕表示，疫情期間旅宿業者苦撐，台中市陸續推出三波紓困及振興經濟，第一波在上半年投入5000萬協助紓困及防疫物資；現正進行第二波，共投入3000萬元，於振興券發放之前加強旅宿業者的防疫補貼，以及鼓勵觀光旅遊業結合商店推出套裝行程，將可帶動2.3萬人團客、自由客到訪台中，預估產值1.1億元。

盧秀燕也賣關子預告，振興券在10月發放後，將推出第三波，保證是全國最大的加碼活動，吸引全國民眾願意將振興券用在台中市，振興各行各業，盼帶動台中市經濟復甦。

盧秀燕視察麗寶福容大飯店安心旅宿防疫作為，表示看到許多來自各縣市民眾把握暑假的最後幾天，攜家帶眷來到台中旅遊，肯定麗寶福容大飯店防疫工作比政府規定更加嚴謹；麗寶樂園渡假區董事長陳志鴻也在現場加碼樂園優惠，希望能一起響應市府，讓市民更有感。

麗寶樂園渡假區也公布將於9月1日至10月10日推出一系列優惠，包括假日限定的「15歲以下免費玩樂園」，幫家長省荷包，並同步祭出「台中市民限定優惠」，不分平假日市民本人入園門票只要399元，加贈100元餐商抵用券。

麗寶樂園9月1日至10月10日間的周末假日或連續假日，凡15歲以下兒童可憑身分證明文件，免費暢玩探索世界或馬拉灣(1名15歲以下兒童需搭配1名有持門票者)，若為台中市民，本人持身份證明文件購票，不分平假日皆可享優惠票價，再加贈麗寶樂園100元餐商抵用券。

麗寶樂園渡假區表示，園區推出防疫5＋1，包括防疫零接觸、員工防護、入園安全措施、防疫用餐安全、加強場域消毒、社交安全距離等，各項遊樂設施在搭乘後皆會立即消毒，其中馬拉灣目前因配合中央防疫政策，需全程配戴口罩，也呼籲遊客要多準備口罩備用，或於園區購買以便沾濕後替換使用，以確保自身防疫安全。