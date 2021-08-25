今天政壇驚傳9月內閣將改組，行政院長蘇貞昌恐下台，改由桃園市長鄭文燦接掌閣揆。對此，國民黨主席江啟臣今（25）日認為，民怨夠深了啦，蘇院長下台是遲早的事，但如果只是換人，而不換政策的話，那等於沒用。

江啟臣今早到高市議會拜訪時後，媒體問及關於內閣改組一事，他直說，「我是不確定啦，因為這是報派」，只是剛才看新聞說他們有可能會做內閣改組，實際上蘇內閣早就已經被詬病很久了。

江啟臣指出，從萊豬進口到疫情失控、疫苗短缺，乃至於高端疫苗等種種問題，防疫指揮中心他（蘇貞昌）閃到一邊去，然後丟給陳時中，這些等等民怨夠深了啦。

「蘇院長下台是遲早的事！」江啟臣呼籲，如果只是下台，如果只是換人，而不換政策的話，那等於沒用，因為政策才是影響人民生活，影響人民健康，影響現在民眾想要疫苗的一個關鍵，「所以換人不換政策喔，我看是沒用啦」。

他今拜訪高市議長曾麗燕時也談到，昨天他講公投過關，行政院應該要下台，政府要下台，結果沒想到在昨天講，今天看到報紙，他們要換閣揆了，「可以是想用換閣揆的方式來看，看能不能拿來沖淡公投，但我相信人民的意志相當堅定的」。

他說，民眾對於反萊豬的態度非常堅定，6、7成的民眾還是堅持反對萊豬進口，尤其最近又看到越南豬瘟；第二個就是公投綁大選，5、6成民眾都贊成恢復公投綁大選，這兩項公投民眾的心意可說已決，但關鍵是怎樣提高投票率。

他認為，尤其高雄為直轄市，希望把投票率衝出來，這個非常重要，如果年底的公投可順利過關，對於明年國民黨就打下一個勝利的基礎，相信明年在高雄，不管是市長、議員的選舉，以及議會正副議長都能夠繼續保住，議員也都能連任。