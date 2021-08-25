花蓮縣政府免費發放國中小學生的作業簿本大改版，今年將花蓮地景、特色物產作為封面元素，替學生建立全面性美學素養。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

開學將至，花蓮縣政府免費發放國中小學生的作業簿本也跟著大改版，今年特別將縣鳥朱鸝、巴基魯（麵包果）、狐蝠等花蓮地景、特色物產作為封面元素，藉有趣的課本美學讓學生重拾學習樂趣。

花蓮縣自102學年度起實施免費簿本政策，由縣府製作家庭聯絡簿、國語作業簿、英語作業簿、數學作業簿、作文簿等13種簿本，供縣內國中小學生使用，減輕家長負擔，不過當時封面因印有時任縣長的照片，引發網友熱議。

教育處106學年度陸續調整簿本封面及內頁，加入國小退休教師林岳瑩專利授權的「新九宮格」，讓學生寫出一手好字，另邀請作家葉日松替低年級作文簿題寫詩句、使用美術班學生作品作為封面底，並與在地青年藝術家合作，讓簿本自成小型美展。

新學年度即將到來，今年邀請致力推動美感教科書計畫的美感細胞協會及新銳設計師蕭睿妤操刀；蕭說明設計重點，主要為圖像設計整合，不同年級都有相對應的圖畫，讓簿本多些趣味，不同封面可按主題找到巴基路、翼豆、狐蝠或朱鸝，連代表疫情的口罩元素也納入，尋找過程中，就有互動性。

特別的是，今年更將縣鳥朱鸝作為設計主軸，紅黑相間的森林精靈穿梭在學生每天使用的簿本中，除有美感，也讓學生更佳了解自己的家鄉。

美感細胞協會執行長何富菁表示，美學是耳濡目染的，從長時間接觸的簿本開始，學生在學校與同學分享，也能帶回家中與父母分享，為學生建立全面性美學素養。

縣長徐榛蔚表示，此次將生態與文學融入簿本、花蓮特色融進學習場域，因為這些看見，讓簿本富有意涵，同時也能從生活開始，引導孩子反思不同課題，盼不同以往的設計風格能使人耳目一新。