麟洋在具有公務人員身份之下，由經紀人吳宜倫私接多項代言的作法引起軒然大波，對此土銀將發出聲明正式對外回應，土銀方面表示，目前土銀、財政部、銓敘部都已在為麟洋接代言的問題如何解套來努力，但經紀人吳宜倫在此之前不斷向外接代言活動的作法，實際上是傷害麟洋，希望能站在麟洋的立場，不要傷害這兩位優秀球員，未來若有代言的需求，希望吳宜倫能跟土銀聯絡，由土銀出面代為處理，較無觸法問題。

據了解，銓敘部已放寬解釋，肖像權不算，出席代言則若以銀行策略聯盟方式來進行，仍可進行，因此土銀希望經紀人不要殺雞取卵。

麟洋奪牌之後由吳宜倫接代言可說一樁又一樁，除了悠遊卡代言之外，上週還為中信、威剛主辦的運彩活動站台，這些土銀全都是事後才知道。據了解，土銀先前已和吳宜倫多次溝通，提醒麟洋的「公務員」身份，但身為經紀人的吳宜倫實際上似乎不為所動，僅向土銀表示會注意，並強調麟洋沒有拿活動費，但事實上，麟洋參加有回饋利益的代言活動，本身已觸犯公務人員服務法，甚至依法必須因此受到懲戒。

同時，懲戒也會有「溯及既往」的問題，即便兩人不當土銀的球員，但在先前具有公務人員身份之下所作的對外代言，仍然會有觸法，必須被懲戒的問題。