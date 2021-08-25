今年5月11日新冠疫情大爆發，當天7例新增本土有5例出現在宜蘭縣，其實在5月9日有2名之後確診的病患，因發燒到羅東聖母醫院看診，急診主治醫師郭恩悅決定採檢，阻止疫情擴散，今天（25日）宜蘭縣長林姿妙特別感謝郭恩悅為宜蘭的健康把關。

5月間宜蘭縣確診人數直線上升，但疫情爆發至今，宜蘭縣確診人數98人，已超過一個月無新增確診人數，疫情能獲得控制，郭恩悅扮演重要角色。宜蘭縣衛生局長徐迺維指出，雖說5人確診讓我們很訝異，但如果沒有找到「5個可能就變10個，倍數增加後那時就守不住。」

郭恩悅說，她只是做她應該做的工作，後續許多詳細的規畫、防疫措施，都是醫院大力支持，很多防疫面向考量跟細節上的執行，真的不是她一個人的功勞，而是長官們與團隊的支持。

她表示，4月底因為諾富特飯店事件讓疫情傳播到社區，母親節假日期間她路過宜蘭轉運站，也對人流很多感到擔憂，5月9日上班前也有跟醫院感染科醫師討論，要提高警覺面對可能的疫情。

郭恩悅指出，當天她是上假日班，因假日外面診所通常沒開，假日班與平日班的不同，就是會有很多呼吸道感染的病人，但可能是大家防疫做得好，連一個孩童發燒都沒有，但下班前1小時一連看了2名發燒的病人「很突兀、真的很不一樣。」

經採檢後核酸檢測陽性，縣府團隊確實疫調，揪出5名遊藝場群聚感染確診者，也因為立即匡列、居家隔離、擴大篩檢，阻斷社區可能的傳播鏈。

林姿妙肯定郭恩悅，認為郭觀察入微、敏感度夠，在醫療專業領域上付出奉獻，對郭恩悅的付出是既感動又感謝。林姿妙說，她要感謝所有醫師們與縣府團隊，讓宜蘭縣疫情穩定，也盼鄉親仍須做好防疫措施，讓疫情更加穩定、趕緊恢復以往的生活。