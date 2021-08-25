美國之音報導，美中經濟與安全審查委員會（USCC，US-China Economic and Security Review Commission）美東時間24日發佈的一份報告表示，中國在遏止向美國販運阿片類止痛藥物芬太尼方面的合作「軟弱無力」，阻礙美國打擊越來越複雜的芬太尼販運的努力。中國外交部回應，美國不能在損害中國利益的同時，期待中國無條件地合作。

據路透24日報導，美中經濟與安全審查委員會有關中國非法芬太尼販運的報告表示，美國當局發現來自中國同行的合作「繼續很有限」。

打擊芬太尼走私成為美國聯邦執法機構的關鍵重點，因為美國2020年有9萬3千多人死於用藥過量，比一年前創下的記錄多出2萬1千人。美國政府的疾病預防與控制中心(CDC)說，疾控中心的研究顯示，去年用藥過量死亡案例中，有超過60％與芬太尼有關。

芬太尼是一種人工合成的鴉片類藥物，最初是合法開發用來治療劇痛，但如今被非法銷售並與其它藥物混在一起。芬太尼比海洛因效力強50倍，被證明具有高度致命性。

美國近年爆炸性地大量使用芬太尼，導致出現了長期以來的阿片類藥物及毒品濫用危機中最慘烈和致命的階段。

報告表示，儘管中國2019年禁止了芬太尼和類似變異藥物，但是中國仍舊是非法芬太尼及與芬太尼有關藥物走私進入美國的主要來源地。

中國外交部在回應路透的詢問時表示，美國的指控不合理也不可接受。外交部還說，中國嚴厲控制所有麻醉毒品、治療精神病藥物和化學原料。中國的努力在國際上受到承認。

隨著美國官員成立工作小組，與中國同行舉行高層會議和分享情報，促成一些拘捕行動，美中之間的合作有了一些改進。不過，USCC警告說，「美中反毒品合作中繼續存在重大的差距」。

報告還表示，中國監管當局推延檢查和調查中國公司非法生產化學原料的潛在場所的要求。這些原料被墨西哥和其他外國毒品集團使用合成製造芬太尼。報告說，「這些要求常常被耽擱數天，使得任何非法生產都可以清空或清理這些場所。」

報告還說，中國在調查洗錢、刑事檢控及目前一些案件的法律救助等方面的合作也滯後。

中國外交部給路透的回應中，措辭強硬稱，「美國不能在損害中國利益的同時，期待中國無條件地合作。」

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