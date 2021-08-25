74歲的謝姓阿伯一時興起搭乘公車想要來南區弟弟家，給弟弟一個驚喜，憑著半年前到訪的印象，欲尋找記憶中的街景，無奈卻怎樣都找不到，又未帶手機出門，且想搭計程車卻因乘坐輪椅遭拒，只好尋求警方協助，也安全返家。

台中市政府警察局第三分局勤工派出所警員黃維毅、警員鍾孟娟日前中午巡邏時，獲報至南區美村路與三民西路口協助迷失老人，經了解家住南屯區謝姓阿伯要到南區弟弟家，卻找不到，因其未帶手機出門，也無法打電話向家人詢問正確住址，打算打道回府時，這才察覺自己找路找到不知身在何處了。

謝姓阿伯說，他原本打算搭乘計程車返家，無奈因自己乘坐輪椅，多位運將表示怕有安全疑慮，婉拒不願載送，最後有名好心的路人見他如此無助，便幫忙報警求助。

員警得知情況後，見當時天氣炎熱，不捨阿伯在太陽下曝曬尋覓公車站牌，便決定協助將他載返南屯區的住家，一旁的熱心民眾也伸出援手，好不容易才讓阿伯成功坐進車內，並在阿伯的指導下，成功收好輪椅放置後車廂。謝姓阿伯安全返家後，感動地握住員警的手，向員警表達感謝之情，員警也笑著跟老翁說：「今天學會了收納輪椅的新技能呢！」

警方提醒，疫情期間請民眾減少外出，外出前可事先規劃路線，減少與他人不必要之接觸，倘若真的迷失方向也不用慌張，可撥打110報警尋求協助。警方也呼籲，若在街頭發現需要協助的長輩，請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方，協助他們平安返家。