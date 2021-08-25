高端疫苗開打後，傳出2人疑出現不良反應猝死。國民黨主席江啟臣今（25）日到高市議會拜訪，面對媒體提問指出，沒有經過三期試驗，沒有國際認證的疫苗，更加要謹慎，因為這等於是把民眾當免費的白老鼠。

江啟臣表示，國民黨對於疫苗的安全性、有效性，從頭到尾都是呼籲政府要小心謹慎，因為人命關天，尤其對於沒有經過三期試驗、沒有國際認證的疫苗，要更加的謹慎，因為這等於是把民眾當免費的白老鼠。

江啟臣直說，任何的不良反應，都不應該只視為一個平常的個案，應該要有更專業的評估跟分析，然後來告訴國人說，這是什麼樣子的一個狀況，因為人民有知的權利，政府有保障人民健康跟他生命的責任。

他認為，一個政府不應該讓人民有恐懼感，更不應該讓人民的生命暴露在風險當中，這也是為什麼國民黨一再呼籲政府在面對這些沒有經過國際認證，沒有經過三期試驗的疫苗，要特別小心謹慎的地方。