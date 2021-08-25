美國總統拜登今年5月要求情報部門調查新冠疫情源頭，包括病毒由中國武漢病毒研究所實驗室洩漏的可能性，報告提交期限於週二（24日）到期，白宮發言人指，非機密的版本最快可能在下周內發佈。中國國務委員兼外長王毅24日警告，美方這項報告的「結論」勢必服務於美國自身之政治目的。

王毅週二應約與荷蘭外交大臣卡格通電話，他在談到抗疫問題時表示，共同抗疫是國際社會當務之急，中方始終以積極態度推動國際抗疫合作。但當前病毒溯源政治化傾向應引起各方警惕。

美國竟然無視和拋棄世界衛生組織專家辛勞得出的研究報告，要求其情報機構限時拿出所謂「溯源結論」，這本身就是一種反科學的做法；而其所謂的「結論」也勢必服務於美國自身政治目的，並會嚴重干擾國際抗疫合作。

王毅希望各國在溯源問題上堅持科學、客觀立場，他支持在已經發現早期病例的多國多地開展更為廣泛的溯源研究，這才是公正的態度。