鋒面遠離後，全台恢復夏季炎熱天氣，25日中午前後花蓮縣縱谷、臺東縣、南投縣近山區或河谷為黃色燈號，連帶用電量飆升，25日預估用電量維持回升至相對高點3830.0萬瓩，供電燈號亮出供電充足的綠燈。

氣象局預估，25日、26日各地大多為多雲到晴，中午前後花蓮縣縱谷，臺東縣地區，南投縣近山區或河谷為黃色燈號，應減少戶外活動及勞動，避免劇烈運動、注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。室內保持通風及涼爽，適時採取人體或環境降溫的方法，如搧風或利用冰袋降溫等。適時關懷老人、小孩、慢性病人、肥胖、服用藥物、弱勢族群、戶外工作或運動者，減少長時間處在高溫環境。午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；25日中南部地區清晨至上午間亦有零星短暫陣雨。

根據台電網站顯示，25日預估最高用電3830.0萬瓩，尖峰使用率90%，預估最高用電時段落在下午1點至4點之間，其中最大供電能力仍估4215.6萬瓩，預估尖峰備轉容量385.6萬瓩，備轉容量率為10.07%，供電燈號亮出供電正常的綠燈。