台灣東洋（4105）董事長林全25日在股東會後表示，輝瑞/BNT疫苗取得美國認證是預料中事，國內也很積極在爭取代理，但該疫苗在兩岸的銷售代理權已授權中國復興，這不是單方面有意願即可拿到代理，一切都要「看緣份」。

林全說，東洋有為國際大廠代工的經驗，但能夠爭取國際疫苗廠的代工，也要看對方的意願，東洋的原則是要互信、互惠，不炒短線或爭取暴利；合作是要靠緣份和經營理念。

他認為每個疫苗都各有特色，生產也沒有解決不了的問題，但還是雙方要有共識。

對於任職東洋已多年，林全說他沒有權利為自己打分數，雖然同仁的合作、互補都有進步，但離他理想中的大公司還有一段距離，因此，他的內心很急迫，很希望加速東洋的發展。

林全認為，資訊科技業和生技業有很大的不同，他以自己曾任世界先進董事長為例表示，世界先進做事、組織是大公司態度，擁有國際視野，但缺點是公司規模太小，因此，必須有策略，當時他們就做了正確的選擇。

林全說，資訊科技業競爭激烈，永遠都在求新求快，每周都有變化，不能有一天自滿，而生技業速度沒那麼快，就是要安靜的做事，努力研發提升技術，東洋希望能成為受人尊敬的國際化公司。