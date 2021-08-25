打完高端再傳1死 桃園44歲男今昏倒不治

高端疫苗接種後再傳死亡案例，桃園市大園區1名44歲男子23日前往接種站施打高端疫苗，25日於工作中突然昏倒，失去生命跡象，經救護人員到場後，已送往敏盛醫院。

日前高端疫苗施打多次傳出疑似不良反應，桃園市大園區1名44歲男子23日前往接種站施打高端疫苗，據了解，該男25日上午在食品化學工廠工作中突然昏倒失去生命跡象，經救護人員到場後，已送往敏盛醫院，該不良反應是否與高端疫苗接種有關仍待進一步調查釐清。