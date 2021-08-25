打完高端再傳1死 桃園44歲男今昏倒不治 12:012021/08/25 中時 蕭靈璽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 接種高端再傳1人死亡。（圖／記者陳俊吉攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 打完高端再傳1死 桃園44歲男今昏倒不治 高端疫苗接種後再傳死亡案例，桃園市大園區1名44歲男子23日前往接種站施打高端疫苗，25日於工作中突然昏倒，失去生命跡象，經救護人員到場後，已送往敏盛醫院。 日前高端疫苗施打多次傳出疑似不良反應，桃園市大園區1名44歲男子23日前往接種站施打高端疫苗，據了解，該男25日上午在食品化學工廠工作中突然昏倒失去生命跡象，經救護人員到場後，已送往敏盛醫院，該不良反應是否與高端疫苗接種有關仍待進一步調查釐清。 《熱門族群》高端傳死亡案例急滅火 供應鏈安啦 34歲男打高端 胸悶冒紅疹 南市醫院維持管制 禁探病 #接種 #41歲 #高端疫苗 #死亡 #再傳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股狂漲227點 收復萬七 高端盤中跌破300元 13:402021/08/25 財經 陳建維快評》正視高端疫苗風險 11:012021/08/25 快評 憂開學群聚 大學生無奈選高端 04:102021/08/25 焦點要聞 作家陸之駿打高端隔日猝死 檢下午相驗查死因 12:362021/08/25 社會 朱立倫批年輕人被迫打高端 綠委反嗆：為選黨主席抹黑國產疫苗 11:422021/08/25 政治 高端疫苗多外國人打？在台外籍人士反應曝光 00:032021/08/25 國際 入伍新兵將打高端疫苗？ 立委費鴻泰：請國防部長帶頭示範 10:232021/08/25 政治 27億威力彩獎號是高端牌？網友見巧合：細思極恐 00:212021/08/25 生活 李秉穎的冷血 04:102021/08/25 時論廣場 打高端後猝死！朱立倫：政府應讓民眾有選擇 11:172021/08/25 政治 41歲高圓圓身材有多好？一出場讓網友全跪了 12:392021/08/25 娛樂 生活熱門新聞 打高端累計4死 基隆40多歲女接種後手腳麻痺 送醫不治 - 生活 基隆40多歲女打高端猝逝 張上淳曝死因 - 生活 打完高端再傳1死 桃園44歲男今昏倒不治 - 生活 BNT即將來台 陳時中鬆口「接受中文復必泰標籤」 - 生活 家中驚見神秘紅插座「插了卻沒電」 台電出面解答：長知識 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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