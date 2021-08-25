台灣經濟研究院25日公布製造業、服務業與營建業三大產業的最新景氣動向，製造業與服務業7月營業氣候測驗點同步下滑，營建業測驗點則結束先前連續四個月下滑態勢，7月轉為上揚。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，近期國際經濟情勢受到Delta變種病毒肆虐，部分國家重啟嚴格防疫措施衝擊全球供應鏈，對美歐地區的景氣復甦、民間消費有所影響，形成需求端的疲軟；而供應鏈的另一端，東南亞、中國大陸的新一波疫情和防疫措施嚴格封城、製造線暫止，都不利經濟復甦，「製造業的供需兩端都有疑慮！」

服務業部份，孫明德指出，服務業的產業多元，看景氣動向要切兩塊來看，海運業、金融業、倉儲物流等的景氣很正面，可說是疫情以來的受益者；可是與人與人接觸的產業，如零售、餐飲、觀光等產業都受到疫情限制措施的衝擊，「兩大類的產業別，影響程度很兩極化。」

經過台經院模型試算，2021年7月製造業營業氣候測驗點為103.35點，較上月修正後之103.82點減少0.47點，呈現連續三個月下滑態勢；2021年7月服務業營業氣候測驗點為91.37點，較上月修正後之92.71點減少1.34點，呈現連續四個月下滑態勢。

根據台經院對製造業廠商所做2021年7月問卷結果顯示，認為當（7）月景氣為「好」比率為27.7％，月減4.1個百分點；認為當月景氣為「壞」的比率則為22.1％，月增3.7個百分點；整體廠商對未來半年景氣看法，看好廠商占比亦出現月減4.5個百分點至31.7％，看壞比率亦月減2.0個百分點至13.4％，其中，產業權重較大的電子機械業與鋼鐵基本工業仍看好未來半年景氣。

在服務業調查部分，台經院指出，運輸倉儲業、餐旅業與銀行業看好當（7）月景氣的廠商比例明顯較高，批發業與零售業對當月景氣看法多呈普通，而證券業與保險業看壞當月景氣表現；在未來半年看法的部分，餐旅業與零售業看好未來半年景氣的比例皆高於看壞，而證券業者看壞未來半年景氣的比例較高，其餘產業多以持平看待。