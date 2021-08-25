長虹(5534)今日舉行股東會，董事長李文造指出，未來房價要便宜是不可能的！現在通膨問題、營造成本大增，再加上資金寬鬆，預期房價仍會緩漲，台商回流、企業需求支撐，廠辦後市還是看好，不過主要將以整棟銷售為主，分層分戶的銷售會慢。

房市是否會有遞延性買盤出現？李文造說，的確是有因疫情影響沒出手的民眾進場買房，現在市場推案不是很大，預售的房子現在賣得很好。他說，現在推案如果地點好的確是有搶購的情形，主要是自備款還低，也擔心通膨吃掉，但買來炒房的人不多，主要是以保值為主，所以低單低總地點好，在市場是很搶手的！

在獵地方面，李文造說，公司在廠辦和住宅目前還是一半一半，現在土地還是很搶手，依過去經驗來看，有適合的地就要趕快出手不然被別人買走，長虹在台灣各地都在看地，雙北取得素地很困難，南部廠商很強勢對當地行情也很了解，不過全省各地還要去，不然競爭不過人家。至於在商辦方面，公司在這塊很有把握，在土地競爭力比較高，比較能搶到好問題。

面對原物料飆漲，李文造說，今年1月起營建成本較去年漲幅高達3成，但若以現在市場行情來看，房價漲幅還沒有完全的反應，自地自建反應成本上還可以，若是合建要反應營建成本是很難，預期未來危老和都更推案速度都會慢下來，另外因成本抓不準，房市很多業者採邊建邊售，未來長虹也是會採取此一模式。