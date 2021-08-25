感測元件廠光磊（2340）私募普通股6000萬股，每股定價為22.93元，總金額為13億7580萬元，董事會授權董事長訂定增資基準日為110年8年30日。

光磊股東會於7月1日通過私募案，經董事會決議每股定價為22.93元，預計募集資金13億7580萬元，大股東日亞化將參與應募，資金將用於擴大營運規模、充實營運資金、償還銀行借款等。

光磊公告，私募普通股6000萬股，每股定價22.93元，總金額為13億7580萬元。本次私募普通股繳款期間自110年8月25日至110年8月27日止。董事會授權董事長訂定增資基準日為110年8年30日。光磊並預定8月31日舉辦財務業務概況座談會。

光磊今年第二季營收雖因淡季與疫情影響而比第一季下滑，單季每股淨利0.49元，仍優於去年同期表現。上半年淨利年增1.23倍，每股盈餘1.16元。

隨著第三季旺季到來，加上疫情趨緩，光磊今年7月營收回升到5.84億元、月增7.4%、年增19.9%，累計前7個月營收35.5億元、年增17.2%。

展望下半年，光磊先前指出，遞延的訂單並未取消，隨著旺季來臨、產能恢復、出貨動能回升，預期下半年業績可望持續增溫。法人預估第三季營收有機會季增兩位數。

光磊總經理黃年宏先前指出，感測元件下半年需求不錯，公司下半年展望審慎樂觀。並希望獲得大股東日亞化的支持、導入最新設備和技術，擴充感測元件相關產能。

光磊預計今年資本支出約8億元，主要將投入感測元件產能擴建計畫，預計新產能將於明年第一季開始接單，明年第二季新產能開始出貨，明年即可看法新產能對營收的挹注。