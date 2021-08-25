經紀人閃亮亮（右）和余祥銓合作長達15年，對於余家大小事都瞭若指掌。（中天綜合台提供）

何妤玟（左）與經紀人小瑋工作以外，私下感情甚好。（中天綜合台提供）

經紀人小瑋在節目爆料何妤玟離婚那段期間不甘寂寞。（中天綜合台提供）

何妤玟感謝靠經紀人開導才能挺過離婚低潮。（中天綜合台提供）

《同學來了》26日晚播出主題「藝人VS.經紀人控訴大會！他們互看不順眼很久了？！」，邀來何妤玟、小瑋、余祥銓、閃亮亮等藝人及經紀人組合大談合作趣事。出色的經紀人能把璞玉變好玉，透過精準眼光把藝人推向光明前途。藝人何妤玟與王牌經紀人小瑋私下感情甚好，在工作上也相當合拍，兩人笑稱對這段緣份又愛又恨。

節目上，小瑋爆料何妤玟離婚那段期間不甘寂寞，經常深夜打電話找他談心，讓他覺得自己像是24小時營業的便利商店。此外，何妤玟離婚後更提議要把戶口遷入經紀人家，此話一出便讓全場驚呼，何妤玟解釋因為離婚前後那段時間賣了一棟房，過渡時期才萌生把戶口掛在經紀人家的念頭，覺得兩人之間的感情已「超越情人、超越親戚」。對於經紀人的付出，何妤玟滿懷感謝，尤其在離婚前的那段灰暗時期，無法說出口還要扛起笑顏工作，是靠經紀人每晚開導才能抒發挺過低潮。

經紀人閃亮亮和余祥銓合作長達15年，對於余家大小事都瞭若指掌，余祥銓控訴經紀人有時接工作都沒事前和他討論，閃亮亮對此忍不住反駁：「你都不知道我曾經為了幫你和姐姐接跨年工作，喝下12杯烈酒，你的工作是我喝來的耶！」兩人一來一往地鬥嘴，讓旁人吐槽像是情侶在吵架。

趁著上節目，閃亮亮也好奇問余祥銓：「你是不是認為我暗戀過你？」隨後自曝當時當兵時不斷落淚，真的是因為捨不得余祥銓，這突如其來的告白讓余祥銓超震驚：「你真的喜歡過我？」而閃亮亮的答案卻是：「但自從你變胖之後，我就沒辦法接受了！」《同學來了》每周一至周五晚9點在中天綜合台播出。

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