「焦糖哥哥」陳嘉行去年被爆出有餐廳經營權糾紛，曾代表台灣民眾黨選立委的淡江大學全球政治經濟學系印尼助理教授何景榮，在臉書上酸陳是「被權勢、利慾所薰心的糖」等語，因而遭陳自訴加重誹謗。台北地院25日開庭做無罪答辯，強調是希望陳不要變得像涉貪的蘇震清一樣，並無誹謗惡意。

臉書粉絲團「逐柯攻城師」去年7月間發文，揭露陳嘉行與越南餐廳合夥人丁梅卿有經營糾紛，何景榮同年月29日轉貼文章連結到自己臉書，並在文中詢問蔡英文總統：「為何您要縱容自稱綠營主力的有力人士，在網路上公審、霸凌社會基層的新住民姊妹？」，文末並酸「被權勢、利慾所薰心的糖，最終只剩下熏到焦的心!」

行政院前發言人丁怡銘同年11月爆發「牛肉麵之亂」，因陳嘉行比丁更早指控「皇家傳承牛肉麵新海總店」使用含萊克多巴胺的美國牛肉，何景榮同年月14日又在臉書發文，指丁梅卿的「陳姓合夥人」仗著黨政關係良好，影射餐飲同業使用萊牛。陳自認名譽受損，對何提起刑事加重誹謗自訴。

北院今開庭，何景榮強調兩篇貼文都是客觀陳述事實，沒有捏造任何內容，陳嘉行曾在新聞報導中公開辱罵合夥人是「X女人」，並上節目單方面指控合夥人說假話，這都符合大眾對於「公審」、「霸凌」的定義。

何景榮說，至於「被權勢、利慾所薰心的糖」等語，是因發文當時正是蘇震清貪汙案爆發的時候，他身為社會學教授，是希望別變得跟蘇一樣，「這是我為人師表的諄諄善誘」。

何景榮並指，陳嘉行曾多次貼出自己與總統、監察院長的合照，甚至還能直接坐在總統面前，叫總統改進執政黨，足以證明他黨政關係良好。一位掌控這麼強大的政治權力、享受高媒體曝光度的公眾人易，不應持強凌弱，公審、霸凌弱勢新住民姊妹。

陳嘉行今也親自出庭，他透過律師表示，曾發律師函要求撤除不實貼文，但未獲回應，顯見何景榮惡意誹謗程度重大，毫無悔意，建請法官用最重刑度判刑，但如果何願意當庭道歉，他們仍可原諒，不再追究。

不過，因何景榮做無罪答辯，不同意當庭道歉，法官庭末諭知全案辯論終結，定9月29日宣判。