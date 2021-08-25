非洲豬瘟肉品走私台灣，台中市警第二分局24日查獲，26歲越南籍阮姓女子於今年6月上旬，收受來自越南不明豬肉製品包裹，並清查後發現其家中尚留有越南製火腿1.8公斤，該製品是否染上非洲豬瘟，警方移請農業局動物保護防疫處及農委會防檢局進行化驗。

警方調查發現，該名越南籍阮姓女子於今年6月上旬收受來自越南不明豬肉製品包裹，上頭標籤文字說明都是越南文，且無中文標示，阮女供稱該火腿是越南籍移工阮姓男性友人，請越南家人從當地寄來台灣，並由她代收，但阮男已返回越南，故火腿留在阮女住處迄今。

阮女向警方供稱，肉品包裹收受後並未食用或私下販售，但警方對阮女說法抱持保留態度，針對是否有販售，其數量和流向，目前仍追查中，另內政部移民署中區事務大隊科技偵查隊協助查察，外籍配偶及移工身分，溯源追查境外肉品來源。

警方指出，近期國內傳出非洲豬瘟肉品走私案，警政署日前通報各地警察局，偕同衛生、農政單位清查下游通路，台中市警第二分局依國際郵件寄送路徑，動員稽查轄區中、下游通路，24日15時30分許查獲民眾收受自越南寄出疑似非洲豬瘟肉製品（火腿），惟該製品是否染上非洲豬瘟，已移請市府農業局動物保護防疫處及農委會防檢局帶回化驗。

市警第二分局分局長陳家銘呼籲民眾，切勿購買來路不明的境外肉品，勿從國外違法攜帶肉品入境，根據「動物傳染病防治條例」等相關規定，從國外違法攜帶肉品入境，可處7年以下有期徒刑，處300萬元以下罰金，警方配合相關單位加強稽查，絕不讓防疫出現破口，業者切勿心存僥倖，以身試法。