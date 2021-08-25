近日台南車站鐵路東移的抗爭及美麗華開發公司的勞資糾紛，引發警力強制執法。時力立委陳椒華、王婉諭、邱顯智今日於立院召開記者會表示，警方對弱勢就展現國家暴力，面對有黑道背景的民進黨員趙介佑就態度寬容，國家公權力一國兩制，碰到黑道就卑躬屈膝。

陳椒華表示，近日不論是台南鐵路東移地下化的民眾黃春香住家拆除案、美麗華工會到總統府前的抗爭，或是喬友大火案家屬到彰化縣府前的記者會，都可見到警方對弱勢民眾，展現國家暴力的一面。對於人民集會遊行權的保障，蔡政府選前說的很好聽，選後只想用國家暴力輾壓人民聲音。

王婉諭指出，今年4月在桃園市中壢區，也發生民眾走在路上就莫名被警方攔查甚至上銬逮捕。在新北市三重區還發生有看護移工只是出門倒垃圾，在路邊講個電話，就被當成逃逸勞工，上銬帶回警局。

邱顯智說，警察對弱勢很暴力，但對真正的黑道，特別是背後有民代撐腰時，就很寬容。像是民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光的兒子趙介佑，曾在前一天才因恐嚇取財案件而被警方提調，隔天就跑到北投分局，會見因同一案件從台北監獄借提的洪姓友人，還高調拍照打卡。

邱顯智表示，今年4月的松山分局之亂，滋事份子到派出所砸毀電腦螢幕，結果事後還上演派出所長刪除監視器畫面，涉嫌湮滅證據，且嫌犯還能以8千元與值班員警達成和解後，得以緩刑。

邱顯智指出，警方對手無寸鐵的人民或移工就虎虎生風，但對黑道就完全無力，這是法治國家該有的樣子嗎？如此的作法，不僅將造成人民對政府的不信任，更會傷害台灣的民主政治。