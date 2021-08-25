金門縣將針對全體的金門縣民要發放5000元的紓困金，新北市長侯友宜25日表示，新北市目前的整個配套措施都已經擬定，待中央的振興券發放以後全力的配合，加碼用地方特惠券來鼓勵在庶民經濟的消費上帶動他們的需求性，以及帶動基層的經濟力能夠快速地恢復。

金門縣府將普發每人紓困現金5000元＋3000元振興券，幫助鄉親度過疫情難關和活絡各行各業，第1波約3.3萬餘人可於8月底前拿到紓困現金，另包括紙本、郵寄及線上申請作業，也預定在9／30全部結束。