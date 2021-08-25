外資近期對面板族群看法趨向保守，不僅看壞產業前景，認為其難擺脫景氣循環特性，還大刀將友達、群創的目標價砍至市場新低的13.2元與12.2元，導致面板雙虎股價大跌，讓不少投資人感到相當憂心。儘管如此，還是有手握110張友達股票的網友看好面板未來趨勢，即使現在已慘賠將近50萬，仍堅持一張不賣，並以過去投資大同的經驗為例，直呼，「沒有40元以上絕不會賣。」

外資看壞面板第四季報價，推估將比第三季再下跌10%，產業反轉向下味道愈來愈濃，因此出手調降友達與群創的目標價，引發投資人恐慌，友達昨下跌超過6.56%，收在17.80元，群創暴跌7.36%，收在17元。

儘管利空消息頻傳，但有手握110張友達股票的網友跳出來喊話，雖然目前帳戶未實現損益已慘賠將近50萬，但沒有賣掉股票的打算，並以過去投資大同逆轉勝賺60萬的經驗為例，「當初買進的理由只要沒變，那幹嘛賣呢？」

該名網友補充說道，去年購買大同股票時，未實現損益一度虧到100萬，但堅持不賣股，等到年底反而賺了60萬，現在會用相同方式操盤友達，「沒有40以上我就是不會賣，我有的是耐心，閒錢就持續加碼，另外奉勸各位，請用閒錢買股，千萬別融資。」

此外，原Po也分享自己看好面板後市的原因，「面板現在是已經虧錢了嗎？今年友達群創全年還是會賺8元以上，再怎樣都沒有2017年慘，當時一堆大陸產能開出導致價格崩跌，但我看目前2021後產能幾乎沒新廠開出。」

不僅如此，他也認為，面板已經擺脫景氣循環特性，最近幾年的EPS都會賺5元以上，「群創友達最近股東會都說前景超樂觀，跟我看法一致，那代表我的股利，以友達來說，配發率會到6成，絕對每年都領幾十萬以上。」

而就籌碼面而言，原Po表示，「外資持股已經在低水位，借券賣出都快破100萬張上限了，而且借券到上限後，未來半年內通常會有一波大行情，空方已快沒子彈，面板長期被禿鷹借券放空也是事實，面板會不會上演美股的GME尬空事件，還是要看有沒有大戶號召。」

文章一出引起熱烈討論，「堅持買進的初心，給推」、「眼光放遠，閒錢才能做長期投資」、「真男人，就叫你友達王」、「你其實是凹單王，還是給推」、「本多終勝」、「不賣到最後是要給子孫嗎，代代相傳」、「推，有單就給讚，稱你一聲面板王。」