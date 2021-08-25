大陸知名鋼琴家郎朗與小他12歲的德韓混血鋼琴家吉娜愛麗絲（Gina Alice）是著名的恩愛夫妻檔，小倆口在年初生下兒子，幸福組成一家三口，而吉娜愛麗絲日前迎接27歲生日時，她開心曬出慶生照，吉娜的招牌蠻腰、細手仍在，好身材相當不科學，就連吉娜與郎朗的夫妻合照，都讓網友驚呼兩人根本一模一樣。

吉娜愛麗絲在日前過27歲生日，今年多了人母身分的她，也感性寫下：「生日很開心，謝謝家人和朋友們的祝福」，寵妻的郎朗貼心幫吉娜插生日蠟燭，照片中，身穿貼身洋裝的吉娜，雙手合十、低頭許願，她的招牌小蠻腰和纖細四肢仍在，好身材相當不科學，吉娜舉手投足相當俏麗，完全看不出是新手媽咪。

吉娜愛麗絲日前迎接27歲生日。（圖／取材自吉娜愛麗絲微博）

不吝嗇放閃的小倆口，日前更搶先在七夕前一晚分享夫妻合照，只見郎朗以白色西裝紳士風格亮相，吉娜愛麗絲則身穿卡其色抹胸蓬裙，讓她整個人就像是從童話走出來的公主，最讓網友看傻眼的是，郎朗與吉娜長得越來越像，兩人的眼睛、鼻子等五官神複製，讓網看傻眼：「越來越夫妻臉」、「長得越來越像了」、「同款大眼睛」、「果然夫妻最後會越長越像」。

郎朗和吉娜愛麗絲越來越像。（圖／取材自吉娜愛麗絲微博）

吉娜身材和顏值狀態極佳，完全看不出她在今年初生下兒子，升格當新手媽媽的吉娜樂於分享媽媽經，她開心喊：「幸福感爆棚」，而吉娜也透露，當媽媽其實很辛苦，需要24小時都在工作，也讓吉娜愛麗絲直呼：「我真的從心裡就非常地尊敬所有的媽媽們」。