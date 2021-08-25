「如果不幸出事要算在疫苗頭上嗎？」台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，門診來了一位男子，主訴打完高端幾小時後開始胸痛，經詢問後才發現，接種前一天抽了電子煙後，不適感一直到打疫苗前仍未緩解，令他忍不住嘆「年輕人不愛惜身體超乎想像」。

蘇一峰今（25）日稍早於個人臉書發文指出，高端開打第3天，一名男子至醫院求診，主訴打完高端疫苗後幾小時出現胸痛反應，進一步詢問，男子才透露打疫苗前一天，因從未抽過含有尼古丁的電子煙，大口抽了幾口後，便開始出現胸悶、心悸及喉嚨痛等症狀，直到打疫苗當天，仍然很不舒服。

蘇一峰接著說，男子並未因此暫緩施打，仍依照預約時間至接種站打疫苗，未料不舒服況狀加重，從胸悶轉變到胸痛，令他看了直搖頭「現在年輕人不愛惜身體常常超乎我們的想像，如果不幸出事要算在疫苗頭上嗎？」事實上，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中於周一高端開打首日曾說，若身體狀況不穩定，建議先不要施打。

貼文曝光後，不少網友熱烈回應，「總之難為醫生及醫療人員了」、「身體不舒服的時候，真的不建議打疫苗」、「打疫苗前後都要多加注意身體狀況，不要輕忽」。

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