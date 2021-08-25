台灣東洋今召開股東會，由於輝瑞BNT疫苗通過美國一般藥證許可，會後東洋董事長林全接受媒體提問時，問及是否有興趣再爭取輝瑞BNT疫苗？林全表示，這牽扯到商業談判，不是單方面有興趣、有意願就可以，但也不是不可能，前提是建立在互惠、互利、互信的基礎下進行。

林全表示，輝瑞BNT疫苗取得美國藥證是意料的事，它有一定品質與水準；若要引進台灣，須先拿到授權，才能申請台灣藥證登記，但現在的代理權在上海復星，並非東洋單方面有興趣、意願，就能成功引進，這牽扯到商業談判；爭取BNT代理，林全表示，「不是不可能，要看緣份」。

對於爭取新冠疫苗代工，林全表示，東洋有條件接單，只要有合適的合作對象、又能滿足對方需求，有意願承接，但也要看大廠的意願，不過，林全強調，疫苗代工社會責任意義大，不是炒短線，也不會對公司有突破性的獲利，投資人不必過度期待。