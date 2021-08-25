民間籌組的台南職業籃球隊正式宣布加入由台灣籃壇傳奇錢薇娟，擔任聯盟會長的T1 聯盟。經過2周籌備，台南隊25日宣布開放12歲以上設籍台南市的民眾從「台南惡鯊」、「台南鐵牛」、「台南狼」、「台南鷹」選出最終隊名，8月30日中午投票結束後，擇日連同球隊商標正式公告，並抽出幸運兒贈送球隊球衣。

台南隊領隊李宗翰表示，台南隊成立消息傳出後，初步定案4個深具在地特色隊名，將由市民作出最後選擇，市民票選將於今日下午4時在台南市公共政策網路參與平台開放，設籍在台南市、年齡滿12歲者皆能參與投票，球團也將從參與票選的民眾中抽出幸運兒，於未來贈送台南隊球衣。

李宗翰說，台南惡鯊呼應安平曾衝鋒陷陣、捍衛台海安全的鯊魚機ST-2反潛機，也以二號砂糖簡稱「二砂」諧音，趣味帶出台南過去以糖業制霸全球的輝煌和現代「全糖城市」形象。「台南鐵牛」則顯現台南過去農業起家的奮鬥史，傳承至今為牛肉湯美食之都，更代表台南在跑車、自駕車等現代鋼鐵產業的創新、前衛。

「台南狼」則運用台語諧音，展現「台南郎（人）」的驕傲和如同狼群般的群體合作和堅毅。「台南鷹」希望不侷限在籃球，讓全球看到台南孕育過王建民、郭泓志、方莞靈、鄭怡靜、李安、林志玲、周子瑜等多領域人才，也期許未來在籃球界展翅高飛。

台南市長黃偉哲強調，今年台南子弟在東京奧運桌球、舉重等項目都有不俗表現，展現台南在運動領域的優良傳統。現在有台南職業籃球隊的成立來延續奧運熱潮，令人期待。市府也感謝球團重視在地性，願意將台南隊的名字由台南人來決定。

台南隊總經理錢韋成說，T1聯盟熱身賽預計11月登場，球團絕對會做好防疫準備，並遵照中央與地方政府規定。近期也開始與部分球場開始洽談合作，相關的防疫措施也會在討論範圍，絕對要給大家最完美的呈現。