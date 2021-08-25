在市場交投清淡且在沒有明顯題材帶動下，美國連鎖電影院AMC Entertainment和電玩及消費電子零售商GameStop等數檔散戶追捧的熱門迷因股周二爆量飆漲，使空方慘賠逾10億美元。

周二美股標普500指數再創歷史收盤新高，那斯達克指數首度收在15000點上方，但其實三大指數漲勢溫和，終場道瓊指數僅微升0.09%，標普500指數小漲0.15%，那斯達克指數收漲0.52%。

儘管如此，數檔迷因股仍飆出新高度。GameStop周二上漲27.53%，AMC漲20.34%，醫療保險公司Clover Health Investments漲9.9%，耳機設計與製造公司高斯電子（Koss Corp）漲4.4%，網路券商羅賓漢（Robinhood Markets）漲9%，電子商務平台Wish母公司ContextLogic上漲6.4%，連鎖家具用品公司Bed Bath & Beyond漲4.5%。

Schwab Center for Financial Research（SCFR）交易和衍生品部門常務董事Randy Frederick表示，出現這樣大的波動，幾乎會讓你以為有一些大型避險基金或某些東西決定要出擊，但他幾乎沒有看到能激發股價大幅波動的消息。

分析公司ORTEX表示，周二這些迷因股大漲，給作空的投資人造成巨大損失。

Ortex聯合創始人Peter Hillerberg表示，被大量放空的股票過去這一個月來的波動較今年早些時候緩和許多，但今天可以看到這種情況結束了。他表示，光是AMC和GameStop股價大漲，就讓「空軍」慘賠了近10億美元。