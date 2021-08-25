疫苗突破性感染令許多國家開始規劃加強劑的施打，但在低收入地區如非洲，民眾至少接種1劑疫苗的比例卻只有1.3％。對疫苗覆蓋率高的國家而言，加強劑的接種可有效對抗印度變異株（Delta），但隱憂在於可能導致新的變異株問世。而對疫苗覆蓋率低的國家來說，重症、致死率則無法下降。學者認為，若要減少健康不平等問題，應讓疫情高的國家先打第1劑，且需是保護持續力高的廠牌，才能讓全球疫情漸漸受控。

公衛學者任小萱表示，疫苗就像蹺蹺板，在高收入國家，已經有半數以上民眾接種至少1劑疫苗，相較而言，低收入國家如非洲，卻只有1.3-5％的民眾接種1劑疫苗。以以色列為例，當地為60歲以上民眾施打BNT加強劑後，顯示能預防86％感染，副作用與第2劑相近，能有效對抗Delta，目前該國也將加強劑年齡下修至40歲，另美國繼讓長者施打加強劑後，9月20日起也將加強劑的施打擴大至全民。

任小萱表示，高收入國與低收入國面臨的問題不一，對高收入國家來說，施打加強劑的隱憂在於可能導致免疫識別逃脫情形更嚴重，令病毒再度變異，甚至比Delta傳播力更強。對低收入國來說，則會因為疫苗覆蓋率不足，住院、死亡風險都較高。

由於部分高疫苗取得的國家會將疫苗贈送給低疫苗取得國家，有研究分析指出，若贈送的疫苗屬於免疫保護持續力差的廠牌（如：科興）， 在即便疫苗打的慢或疫情高漲，即便獲贈，疫情仍無法有效控制。若為免疫保護持續力較佳的疫苗（如：莫德納），即便疫苗打的慢或疫情高漲，適當分配能仍有效控制疫情。長遠來看，持續力差的廠牌，若能有效分配，3-5年後，低疫苗取得國家的疫情仍可下降，而若是持續力高的廠牌，有效分配則能達到更有效的控制。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，全球若要維持健康平等，一定要選擇高效能的疫苗給施打率低的國家。他認為要讓疫情高的國家先打第1劑，才能產生平衡效果 讓全球疫情慢慢受控。若能像美國同時接種加強劑、贈送疫苗來達到「雙贏」最好，不過在無法兼顧的前提下，則需要普及化的第1劑及高效能的疫苗，低效能的疫苗則不宜考慮，這是全球疫苗的重要挑戰。