陸姓作家施打高端疫苗後猝死，死因仍須釐清，卻引來網友嘲諷其過去言論，打高端是殉道等。國民黨立委李德維說，陸姓作家是以他相信的方式希望台灣更好，這樣的心情實在不該被嘲諷。「混帳的是那些欺騙他，給他錯誤認知與期待的人。」

李德維說，在悲劇發生之後，拜讀關於陸姓作家生平的報導，與他生前的文章，儘管他們意識形態與政治立場南轅北轍，仍能感覺得出來，他真心熱愛台灣，期待終結疫情。

李德維說，他們愛台灣的方式不同，李認為政府必須提供充足，且不同廠牌與技術的進口疫苗，陸則寄望於高端。陸是以他相信的方式希望台灣更好，這樣的心情實在不該被嘲諷。

李德維認為，混帳的是那些欺騙他，給他錯誤認知與期待的人，像是二期臨床沒做完，三期只打算敷衍，試驗品卻謊稱疫苗的業者；像是自己接種進口疫苗，卻量身炮製世界最低標準的官員們；像是明知保護力未知，品質不穩定，卻給予緊急授權，連名字都不敢露出的所謂「專家」們。「在我看來，陸之駿不是殉道，是被你們害死的。」