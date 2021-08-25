第一批獲得台南市政府寵物友善空間標章的各行各業代表。（洪榮志攝）

台南市長黃偉哲抱著柯基狗參觀獲得寵物友善空間標章的首璽咖啡店。（洪榮志攝））

海巡署查獲154隻走私貓被全數安樂死，引爆各界撻伐，連台南市長黃偉哲也痛批「制度殺貓」。台南市為打造友善動物的城市，繼今年初推動路殺犬貓善終方案外，進一步推出寵物友善空間標章活動，25日選在南韓女團Twice台灣成員周子瑜母親黃燕玲經營的首璽咖啡店，頒發全市首批標章給各行業代表，希望藉由周子瑜的高人氣，增加友善寵物空間標章的宣傳效益。

黃偉哲表示，對照前幾天才剛發生的走私貓被安樂死事件，大家心裡都很難過，但這並非單一官員或海巡人員的問題，這是一個制度問題，「制度殺貓」或「制度殺竉物」，就應該從制度的修正開始做。不過，打造台南成爲一個寵物友善的城市，需要大家一起努力，光靠公務人員是沒有辦法的，所以希望廣為傳播對寵物友善及愛護動物的概念，不管是從學校教育、從社會教育、從社團開始，市府都願意做。

黃偉哲還說，台南市是國內旅遊首選城市之一，市府也致力打造寵物友善城市，提供更便捷的交通工具及友善的寵物旅遊空間，讓飼主可以帶著毛小孩到台南吃喝玩樂，第一批已有餐飲、交通、旅宿、寵物業等56家各行業的商家，申請友善寵物空間標章，希望未來還會有更多業者提出申請，讓民眾攜帶貓狗到有標章的店家消費時，不用再擔心被拒於門外。

黃燕玲也指出，5年前開始經營咖啡店，目標就是要讓所有毛小孩都能進到店內，該店不僅寵物可以落地活動，還提供簡單的免費寵物餐點及飲水。

黃燕玲強調，周子瑜從小抱到大的愛犬「酷吉」，1個多月大就被抱到家中飼養，2年前子瑜還因酷吉過生日，特別從韓國回台灣；在女兒的IG裡，也有許多跟愛犬合拍的照片，過去酷吉經常在店內奔跑，但去年以10多歲的高齡去世，當時女兒很傷心，愛狗的她在韓國也領養2隻流浪狗。儘管中秋節子瑜可能沒辦法回台灣，還好母女經常視訊，可以稍減思念。

農業局動保處認為，首璽咖啡環境優雅，餐點也相當多樣化，很適合民眾帶毛小孩來大聊特聊，坐一整個下午。此外，帶毛小孩到台南旅遊時，也可以選擇搭乘台一大車隊的計程車，車內空間均有定期消毒；至於貼有標章的商家，除允許寵物進入營業場所外，也會提供寵物食物或規畫寵物遊戲區、寵物便溺區等友善措施，為毛小孩營造友善的空間。