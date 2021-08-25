海巡署查獲154隻走私貓被全數安樂死，引爆各界撻伐，連台南市長黃偉哲也痛批「制度殺貓」。台南市為打造友善動物的城市，繼今年初推動路殺犬貓善終方案外，進一步推出寵物友善空間標章活動，25日選在南韓女團Twice台灣成員周子瑜母親黃燕玲經營的首璽咖啡店，頒發全市首批標章給各行業代表，希望藉由周子瑜的高人氣，增加友善寵物空間標章的宣傳效益。
黃偉哲表示，對照前幾天才剛發生的走私貓被安樂死事件，大家心裡都很難過，但這並非單一官員或海巡人員的問題，這是一個制度問題，「制度殺貓」或「制度殺竉物」，就應該從制度的修正開始做。不過，打造台南成爲一個寵物友善的城市，需要大家一起努力，光靠公務人員是沒有辦法的，所以希望廣為傳播對寵物友善及愛護動物的概念，不管是從學校教育、從社會教育、從社團開始，市府都願意做。
黃偉哲還說，台南市是國內旅遊首選城市之一，市府也致力打造寵物友善城市，提供更便捷的交通工具及友善的寵物旅遊空間，讓飼主可以帶著毛小孩到台南吃喝玩樂，第一批已有餐飲、交通、旅宿、寵物業等56家各行業的商家，申請友善寵物空間標章，希望未來還會有更多業者提出申請，讓民眾攜帶貓狗到有標章的店家消費時，不用再擔心被拒於門外。
黃燕玲也指出，5年前開始經營咖啡店，目標就是要讓所有毛小孩都能進到店內，該店不僅寵物可以落地活動，還提供簡單的免費寵物餐點及飲水。
黃燕玲強調，周子瑜從小抱到大的愛犬「酷吉」，1個多月大就被抱到家中飼養，2年前子瑜還因酷吉過生日，特別從韓國回台灣；在女兒的IG裡，也有許多跟愛犬合拍的照片，過去酷吉經常在店內奔跑，但去年以10多歲的高齡去世，當時女兒很傷心，愛狗的她在韓國也領養2隻流浪狗。儘管中秋節子瑜可能沒辦法回台灣，還好母女經常視訊，可以稍減思念。
農業局動保處認為，首璽咖啡環境優雅，餐點也相當多樣化，很適合民眾帶毛小孩來大聊特聊，坐一整個下午。此外，帶毛小孩到台南旅遊時，也可以選擇搭乘台一大車隊的計程車，車內空間均有定期消毒；至於貼有標章的商家，除允許寵物進入營業場所外，也會提供寵物食物或規畫寵物遊戲區、寵物便溺區等友善措施，為毛小孩營造友善的空間。
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