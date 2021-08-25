今年營運備受缺料所苦的大立光（3008）今日召開股東會，執行長林恩平在會後受訪時也不諱言，缺料影響確實愈來愈嚴重，雖然客戶有給預估訂單，但由於某些國家封國，包括模組及元件都有缺料的狀況，多少會影響出貨，不過現在看起來，狀況還是比7月好，9月拉貨動能也會高於8月。

至於缺料的品項為何？林恩平表示，包括手機零組件、相機模組也有缺，目前手機仍是公司營運的重心，現在的營收和高峰時期還是差很大，會再看未來走向再來做配比。