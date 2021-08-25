缺料問題難解 大立光嘆：模組及元件都有缺 多少會影響出貨 12:192021/08/25 工商 鄭淑芳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今年營運備受缺料所苦的大立光（3008）今日召開股東會，執行長林恩平在會後受訪時也不諱言，缺料影響確實愈來愈嚴重，雖然客戶有給預估訂單，但由於某些國家封國，包括模組及元件都有缺料的狀況，多少會影響出貨，不過現在看起來，狀況還是比7月好，9月拉貨動能也會高於8月。 至於缺料的品項為何？林恩平表示，包括手機零組件、相機模組也有缺，目前手機仍是公司營運的重心，現在的營收和高峰時期還是差很大，會再看未來走向再來做配比。 NAUGHTY GHOST 頑皮鬼防窺保護貼 開箱評測評價 AIT處長拜會王美花 盼解車用晶片荒 #大立光 #缺料 #林恩平 #元件 #難解 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》料供過於求 拖累大馬棕櫚油回落 09:452021/08/25 財經 「團結一致、再創榮耀」 國際獅子會300-C1區捐血接力開跑 08:512021/08/25 生活 周理平看聚陽：歷年最樂觀→營運相當好 04:102021/08/25 財經要聞 非洲豬瘟肉侵台蘇怒飆官員 鄭麗文反嗆：還能繼續甩鍋？ 07:502021/08/25 政治 南投縣林明溱報喜 5大園區開發雙贏 04:102021/08/25 焦點要聞 兩岸創業起起伏伏 李文誠不忘回饋 04:102021/08/25 地方新聞 貓裏表演藝術節 25場饗宴解悶 04:102021/08/25 地方新聞 公路總局官員疑索賄500萬 檢方聲押黃姓白手套 09:142021/08/25 社會 塞港缺船難解 BDI指數連11日走揚 11:212021/08/25 財經 《電腦設備》蘋果NB新機發表 安力-KY下半年加分 08:202021/08/25 財經 19歲男欲毆母 父暴怒拿充電線勒頸休克 送醫搶回一命 07:192021/08/25 社會 財經熱門新聞 凱基哥被幹掉 長榮、陽明隔日沖黑手抓到了 - 財經 東洋代理輝瑞BNT疫苗 林全：看緣份 - 財經 - 工商 《熱門族群》高端傳死亡案例急滅火 供應鏈安啦 - 財經 - 時報資訊 手上110張友達慘賠死也不賣 他自爆原因跟這檔虧百萬有關 - 財經 「麟洋配悠遊卡」驚傳觸法！土銀呼籲：麟洋經紀人吳宜倫要站在保護麟洋的立場 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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