NCC前專委喬建中等5人引發12天森林大火，南投地檢署徒步來回走60公里，到現場偵查，攝得失火後營營火堆樣貌。（南投地檢署提供／黃國峰南投傳真）

NCC前專委喬建中等5 人今年5月不慎造成玉山八通關杜鵑營地附近林地大火，延燒12天，損失2億元；南投檢方認為事發後喬建中辯稱在營地踢翻瓦斯爐火，毫無悔意，今天依法將5人起訴，建請從重量刑。

台灣南投地方檢察署發出新聞稿說明，國家通訊傳播委員會前專門委員喬建中和朱男、吳女等5人，今年5 月相約登玉山賞花，喬建中等人5月15日在玉山八通關杜鵑營地紮營搭設帳篷，在營地生火煮晚餐。

檢方指出，喬建中等人在提出入園申請時就知道不能生火，杜鵑營地也立有告示禁止生營火，但喬建中仍在營地生火，要進帳篷休息時未確實把營火撲滅，造成營火堆下方悶燒，喬建中16日凌晨0時左右發現營火堆的箭竹葉、松針因高溫起火造成火勢，決定自行滅火沒有報案，遷移帳篷位置後進入營帳休息。

喬建中16日凌晨4時左右發現火勢失控，叫醒朱男等4人，打119報案通報南投縣消防局失火位置，南投消防局也通報嘉義林管處發生森林火災。

檢方指出，喬建中自恃具有野外生火豐富經驗，未確實澆熄營火堆，直到發現已引發森林火勢，也過分自信能靠己力撲滅火勢，拒絕隊友協助撲滅火勢，未即時通報消防隊，導致火勢延燒，嚴重破壞自然生態，事發後，喬建中也未能坦認犯行，反而在警詢時辯稱是踢翻瓦斯爐火造成，否認有生營火，並在社群網站臉書貼文，試圖誤導偵查方向。

檢方也查出，喬建中、吳男、朱男等人在事發後，將手機內關鍵群組對話及照片刪除，檢警前往喬建中等人住處搜索，因疫情沒有進屋內搜索， 還有人傳訊息通風報信，讓吳男提供無資料的備用手機供檢警查扣，犯後態度不佳。

檢方指出，喬建中等5人，竊取森林主產物及失火燒燬他人森林，造成森林火勢延燒長達12天，延燒面積達79.7公頃，森林區被害全損面積達22.0877公頃，造成救災人事、設備支出、林相改良費用、林木損失以及生態系服務價值損失總計新台幣2億2800多萬元，涉犯竊取森林主產物、失火燒燬他人森林等罪，依法提起公訴，建請法院從重量刑，以示懲儆。