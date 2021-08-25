中秋節將在9月21日到來，北市勞動局為促進庇護工場中秋禮盒的買氣，推出「中秋好禮獎不完」活動，自8月20日至9月30日到北市庇護工場，不限金額購買消費，就有機會把價值逾4萬元的9999純黃金金牛擺飾、平板電腦Apple iPad Air、Apple AirPods Pro以及庇護工場消費券等好禮帶回家。

勞動局長陳信瑜表示，自5月開始的疫情警戒期間，全民為防疫，減少很多消費，餐飲業受創嚴重，北市庇護工場也不例外，如今疫情趨緩，今年中秋節特別抽獎活動，只要在北市43家庇護工場中（詳見北市勞動力重建運用處官網），任何1家庇護工場或身障型社會企業消費，即能擁有抽獎的資格。

陳信瑜說，只要上網登錄發票號碼及個人資料，就有機會把9999純黃金金牛擺飾、Apple iPad Air、Apple AirPods Pro及北市庇護工場消費券等好禮帶回家，歡迎市民一同來支持訂購。

陳信瑜指出，今年庇護工場推出多樣中秋節禮盒及產品，包括月餅禮盒、精選耳掛咖啡包、多樣手工餅乾、手工皂等優質禮盒；也有居家清潔服務、洗衣服務、洗車打蠟等等，更有印刷類服務、玻璃琉璃飾品類、手工皂、3C產品類等多元豐富的商品，希望能夠藉由抽獎活動促進民眾消費的意願。

重建處表示，隨著疫情趨緩，期盼消費者回流，歡迎大家採購庇護工場產品以行動支持身心障礙者就業，也讓社會大眾了解庇護工場的商品或服務，送禮同時更能達到做公益的效果，還可獲得多項大獎，一舉數得。