大陸教育部教材局一級巡視員申繼亮24日在教育部新聞發布會上表示，為將國家安全教育納入國民教育體系，該部組織研制了《大中小學國家安全教育指導綱要》。針對不同學齡階段提出國家安全教育的主要目標，突出啟蒙和增強國家安全意識、樹立總體國家安全觀、踐行總體國家安全觀的層次遞進要求，內容包括政治安全、國土安全、科技安全等13個領域。

香港《文匯報》報導，在《綱要》初中階段的國家安全教育知識要點中提到，要了解「台獨」、「藏獨」、「東突」、「港獨」等分裂活動構成的威脅。另外，必須多途徑、多措施、多渠道開展國家安全教育。

「孟子曾經說過一句話，『生於憂患，死於安樂』。對一個國家、一個民族來講，樹立憂患意識、底線思維，是非常重要的一種要求。」申繼亮表示，這是研制《大中小學國家安全教育指導綱要》的初衷。

申繼亮表示，近年來，大中小學課程教材滲透了國家安全教育內容，一些地方和學校積極推進國家安全教育，取得了一定的成效。但是，國家安全所涉領域在大中小學教育教學中還沒有實現全覆蓋，存在碎片化問題，不夠全面、系統，必須加強整體設計。同時，有些地方和學校對國家安全教育重視不夠，落實不到位，有的甚至混淆了個人安全、校園安全與國家安全教育的關係，必須進一步明確國家安全教育內涵以及地方、學校教育責任。

因此，《綱要》指出，要以總體國家安全觀統領，明確大中小各學段育人目標，整體設計學習內容，統籌實施方式途徑，強調全領域、全學段覆蓋，結合學科特點有機融入。要以總體國家安全觀為主線，將宏觀性的要求分領域闡述，遵循教育教學規律，將總體國家安全觀核心要義具體化細化為可理解、可實施的學習內容與要求。

「《綱要》針對當前國家安全教育存在的『沒地位、不到位』等突出問題，明確國家安全教育實施要求，確保『有人管』『有人教』『有載體』。」申繼亮說。

《綱要》明確了國家安全教育總體要求和國家安全教育的主要內容，提出大中小學國家安全教育內容實現所有領域全覆蓋，包括13個領域，即政治、國土、軍事、經濟、文化、社會、科技、網絡、生態、資源、核、海外利益安全，以及太空、深海、極地、生物等不斷拓展的新型領域安全。圍繞國家安全各重點領域的重要性、基本內涵、面臨的威脅與挑戰、維護的途徑與方法等提出學習要求。

「文件裡從小學到初中到高中到大學到研究生，都提出了學段要求。」申繼亮表示，例如小學生，首先要建立國家的概念，才可能有國家安全的意識；到了初中，要認識到，作為個人與國家是什麼關係，要增強國家安全的意識；到高中，就要樹立總體國家安全觀；到了大學，就要踐行總體國家安全觀。

申繼亮還提出，國家安全教育不是簡單地開個講座、開一門課就行了，必須多途徑、多措施、多管道。

各階段教育主要目標：

＊小學階段

●重點圍繞建立國家概念，啟蒙國家安全意識。

●學生初步了解國家安全基本常識，感受個人生活與國家安全息息相關，增強愛國主義情感。

＊初中階段

●重點圍繞認識個人與國家關係，增強國家安全意識。

●學生初步了解總體國家安全觀，掌握國家安全基礎知識，理解國家安全對個人成長的重要作用，初步樹立國家利益至上的觀念。

＊高中階段

●重點圍繞理解人民福祉與國家關係，樹立總體國家安全觀。

●學生理解總體國家安全觀，初步掌握國家安全各領域內涵及其關係，認識國家安全對國家發展的重要作用，樹立憂患意識，增強自覺維護國家安全的使命感。

＊大學階段

●重點圍繞理解中華民族命運與國家關係，踐行總體國家安全觀。

●學生系統掌握總體國家安全觀的內涵和精神實質，理解中國特色國家安全體系，樹立國家安全底線思維，將國家安全意識轉化為自覺行動，強化責任擔當。