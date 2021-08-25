新北市都市綠地空間不足，廣達1382公頃河濱公園，正好能滿足民眾休憩需求。新北市高灘處長謝俊隆表示，目前已完成全國最長209公里河濱自行車道，並在各流域打造全齡共融特色遊戲場，未來熊猴森樂園、汐止星際樂園、新店陽光運動公園都將增設戲水設施，讓孩子們盡情瘋玩。

謝俊隆今在市政會議簡報表示，市府除解決河濱公園許多陳年問題，並在後疫情時代積極落實市府的防疫政策，讓新北市民安心、放心的來河濱公園從事各種休閒活動。

謝俊隆說，新北河濱公園擁有最美的水岸，市府已完成全國最長209公里河濱自行車道，擁有最多數量的水岸電梯及各種休閒遊憩設施，已不像早期被堤防阻隔遙不可及。

謝俊隆說，位於樹林區的沐心池就是一個重視生態友善的休憩景點，未來在五股、八里以及南新莊水岸，將持續營造具人文及生態特色的親水環境。

此外，要在各流域打造適合小朋友遊玩的共融特色遊戲場，今年底前將完成瑞芳四腳亭遊戲場、汐止星際遊戲場，明年上半年再完成板橋鐵路橋遊戲場、新店陽光遊戲場，讓新北河濱處處充滿孩子們的歡笑聲。

侯友宜說，河川最基本還是排洪防洪功能，高灘地的建設以不影響河川原有防洪功能為最高原則，河濱公園一年有2700萬人次到訪，感謝高灘處用心經營管理，讓這塊都市少見的綠帶空間興建各種多元設施，創造民眾最大的休憩效益。

侯友宜也說，城鄉局未來在規畫臨河住宅時，可以思考同時規劃跨堤通道，讓民眾更容易到達河濱公園。