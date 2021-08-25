國內近日查獲越南走私肉品驗出非洲豬瘟病毒且已流入市面，邊境防堵面臨嚴峻考驗，農委會表示，以查獲走私日到非洲豬瘟潛伏期至發病，約有15-20天，評估到中秋節前為高風險期，為嚴守防線，不只環保署針對676合法申請廚餘餵養的養豬場做稽查，農委會也正清查2019年輔導廚餘轉飼料餵豬的1000多家養豬場有無回頭改以飼料餵豬情事，淘汰母豬經化製後也會一律採檢。

農委會副主委黃金城表示，今年5月起豬隻死亡保險辦法已上路，送往化製場的斃死豬一律都要進行採樣，以了解豬隻是否染病，這部分的採樣已經行之有年，不是豬隻死亡寶現出來後才這樣做，只是以前是針對百分比來採檢，現在則會增加化製廠的採樣頻率。針對母豬淘汰部分，因為母豬生過幾胎後，懷孕與哺乳能力都會降低，淘汰化製後也會採檢。

農委會主委陳吉仲今早表示，評估中秋節前為高風險期，何以算得？黃金城解釋，從周日查獲有走私豬肉進來並化驗出非洲豬瘟陽性，算來有3天，非洲豬瘟潛伏期到發病約15天，加起來約20天，時間上剛好落在中秋節前。

但是該越南籍鄧女已有多次走私紀錄，之前的走私豬肉是否有辦法全部回溯？黃金城坦言，從走私紀錄來看已經有一段時間，要全部回溯沒有辦法，現在的追查模式是透過警政署從電腦資料回溯之前的出貨單，看豬肉商品被運送到哪些可能商家，並進一步清查可疑或走私肉品。

黃金城說，2019年至今輔導了1000多家養豬場改以飼料餵豬，那時也有給予補助，但經補助的養豬場不得使用豆渣、廚餘、蛋捲、麵包等餵飼豬隻，且10年內不得再以廚餘飼養，一旦查獲則立即停止補助，並追繳已補助經費。

黃金城說，這幾天已在清查這些業者有沒有回過頭使用廚餘餵豬，各縣市仍在持續回報清查結果，目前還有看到有違規案例。