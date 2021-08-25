受日前疫情影響，許多家庭及孩童面臨許多挑戰，其中經濟來源更仰賴公益團體援助的家庭情況更為嚴峻。為協助弱勢家庭中的兒童維持生活及學習所需，Facebook 今（25）日宣布捐助兒福聯盟逆境家庭翻轉計畫，為弱勢家庭提供數千份餐食與數百套開學必需物資，幫助弱勢家庭及孩子衣食溫飽、安心就學。同時，許多非營利組織也受疫情衝擊，在招募物資或志工上仍需各界伸出援手，Facebook 鼓勵民眾與公益團體透過「互助情報站」發文尋求協助，邀請在地社群主動分享資源、發揮互助力量。

Facebook 台灣公共政策協理陳奕儒表示：「Facebook 積極發揮平台的力量，我們很期待透過實際行動，支持兒福聯盟逆境家庭翻轉計畫，幫助有需要的家庭與孩子。也希望透過『Facebook 互助情報站』提供民眾募集物資、尋求協助的管道，鼓勵更多人在 Facebook 平台上發揮善心、彼此協助，與台灣社群共創正能量。」

兒福聯盟執行長白麗芳表示：「疫情加劇使弱勢家庭頓時陷入困境、岌岌可危。適逢開學之際，藉由 Facebook 在台灣主動分享愛心，捐助數千份餐食與數百套兒童學習所需的物資，提供給有需要的家庭，期盼緩解這些家庭的燃眉之急，讓更多孩童在逆境中慢慢恢復笑容。」

兒福聯盟逆境家庭翻轉計畫，每年服務全台超過 5000 位來自弱勢家庭的兒童，協助遭逢重大變故或貧困的家庭與孩子維持基本生活。Facebook 透過捐助逆境家庭翻轉計畫，將提供數千份餐食、數百套孩子的衣物與學習用品，期望滿足這些家庭與孩子們的基本生活需求，在逆境中慢慢茁壯，累積未來翻轉生活的能量。

在疫情期間，許多民眾在 Facebook 社團上發文尋求各式協助，更有不少公益團體透過社群貼文募集許多物資。為了進一步凝聚這股社群互助的力量，「Facebook互助情報站」將在台灣正式上線，讓民眾或團體在此募集食物、生活必需用品或招募志工，也鼓勵鄰近的社群主動提供各項協助、分享溫暖的力量。

Facebook 鼓勵民眾與公益團體善用「互助情報站」發文尋求協助，發揮互助力量。（Facebook提供／黃慧雯台北傳真）

「Facebook 互助情報站」原為重大災難發生後，在「平安通報站」下讓民眾尋求或提供援助的平台，現「互助情報站」將成為 Facebook 上常駐平台，協助更多人在困境中互相支援彼此，在此使用者可以(1)按下「尋求協助」、「提供協助」或「發起募捐（物資）活動」；(2)寫下尋求或提供協助的相關資訊，並新增相關標籤；(3)選擇你所在的區域、聯絡方式（Messenger）；(4)設定誰可以看到此篇內容，包含「所有人」、「朋友的朋友」或「朋友」等；(5)按下「發佈」，即可公開你所提供的資訊。