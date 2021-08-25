前國家通訊傳播委員會(NCC)專委喬建中假日從事登山活動引發玉山森林火災，經台灣南投地方檢察署於8月20日偵查終結，NCC表示已將喬建中停職，也尊重檢方對於該案偵辦之處理結果。

NCC重申，針對喬員之行為，該會已主動依公務員懲戒法第2條第2款「非執行職務之違法行為，致嚴重損害政府之信譽」，以及同法第24條第1項規定，於本年5月24日函送監察院審查，後續將依懲戒法院審理結果執行相關懲戒決定。

NCC表示，本事件發生後NCC已將喬員調離原職，靜候調查。今南投地檢署以違反森林法第52條第1項第4款「結夥二人以上竊取森林主產物」及同法第53條第3項「失火燒燬他人之森林」等規定將喬員提起公訴，NCC爰依公務員懲戒法第5條，將喬員停職。

NCC表示，已一再提醒全體同仁於公餘從事各項活動，除留意自身安全外，一定要恪遵相關法令及做好各項安全措施，以避免此類憾事發生。