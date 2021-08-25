疑似首例高端施打疫苗後身體不適死亡的網路作家陸之駿，是在前（23日）於大園國際高中施打疫苗，昨（24日）上午家屬發現他沒有呼吸心跳，緊急叫救護車送醫，急救後仍宣告不治，中央疫情指揮中心低調表示有可能為心肌梗塞，桃園地檢署檢察官與法醫，預計在下午在中壢殯儀館進行相驗查明死因。

陸之駿23日天上午10點左右在臉書發文分享，一家三口去大園國際高中接種高端疫苗，並表示自己很榮幸與蔡總統在同一梯打到高端疫苗，甚至還在留言處向朋友說支持國安工業高端，而且科學證實高端最有效也最安全，沒想到今天卻傳出他接種疫苗後死亡的消息。

據了解，陸在23日打完高端疫苗回家後，就有說身體感到些微不適，到了深夜還是睡不著覺，沒想到家人今天早上發現他遲遲沒有起床，才發現他已經沒了呼吸心跳。家屬也說，他是有高血壓的病史，沒有其他的身體疾病。

衛福部長陳時中也說，個案的確切狀況需要等司法相驗的結果出爐，判定死亡證明書以後，才會比較清楚，但「我們不會因為這樣，而停止施打高端。」他並表示，作家本身有慢性病史，但從他個人的臉書來看，似乎施打完疫苗後的狀況都還蠻穩定的。