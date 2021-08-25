2012年裝甲車變速箱採購爆發弊案，4名士官涉嫌護航業者庫存舊零件混裝成新品交貨，還掉包瑕疵品以通過驗收，陸軍後勤指揮部提告求償，新北地方法院判決得標的正興機電須賠償2204萬元，台灣高等法院逆轉改判免賠。可上訴。

高院指出，正興公司及其受僱人在2014年因涉犯圍標、行賄罪嫌經提起公訴並經判刑確定，但後指部在2019年才解約，顯已逾知悉正興公司等涉犯採購法圍標、行賄罪後6個月的解除權除斥期間，解除權早已消滅，後指部請求返還變速箱的價金沒有無理由，應予駁回。

後指部起訴主張，正興公司以總價2204萬235元得標，對方交付變速箱63具後，後指部在2013年10月30日付清全部價金後，才知正興公司以妨害投標罪之圍標方式取得採購案，於是在2014年解約，請求正興公司返還價金2204萬多元。

新北地院判決命正興公司應給付後指部2204萬多元，後指部應返還「TX100-1變速箱」共63具予正興公司，上訴後，高院認定後指部超過知悉廠商圍標後6個月的解約期限，撤銷改判正興不須回收63具變速箱，也不用賠償。