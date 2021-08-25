明基材(8215)今天召開股東會，會後董事長陳建志指出，明基材規畫於兩岸同步擴充產能，其中，大陸蕪湖廠陸續去瓶頸，目前電動車電池隔離膜產能年產能4000萬米平方，新產能預計將於明年第3季開出，將年產能提升到1億米平方。

陳建志表示，內部也考慮在雲科廠投入電池隔離膜擴產計畫，預定2023年量產，產能與蕪湖相當，要視客戶進展和設備採購的速度；假若今年底通過預算，最快2023年上半年投產。合計蕪湖擴產及台灣蓋廠，未來三年整體投資大約5～10億元的投資金額。

此外，針對碳中和問題，陳建志指出，除了純電動車之外，油電車也在成長，綠電含量低的國家都回來走油電混合車，大陸油電混合也有重新回到檯面上趨勢，為車用電池需求帶來新的機會。

明基材擴增產能以車用為主，電動車安全最重要，三層隔離膜在安全性上有優勢。競爭對手採用單層隔離膜，但是有出現充電起火的問題，買了車子放在停車場不會著火這是重要問題。目前隔離膜營收占比仍低，約3～4％，2023年隔離膜營收倍數成長。

明基材偏光片、光學材料、電池材料和醫療四大領域，其中，隱形眼鏡推出三色產品，這半年來消費者反應不錯，另外，像是化妝水、防曬(海洋友善)，台灣、大陸、東南亞都有口碑。醫療產品因為5月疫情爆發，消費性產品如痘貼、隱形眼鏡有些影響，最大市場還是在大陸，今年大陸市場維持3～5成的成長。